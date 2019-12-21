Новый комплект из клавиатуры и мыши Xiaomi не нуждается в проводах

Китайская компания Xiaomi подготовила к выпуску комплект Wireless Keyboard and Mouse Kit, в состав которого входят клавиатура и мышь для повседневной работы.

Устройства ввода, как отражено в названии, используют беспроводной обмен данными с компьютером. Для этого служит миниатюрный приёмопередатчик с интерфейсом USB , функционирующий в частотном диапазоне 2,4 ГГц.

Клавиатура имеет классический дизайн. Она наделена низкопрофильными кнопками, а также блоком цифровых клавиш в правой части. Сочетания кнопок Fn+F1–F12 позволяют управлять мультимедийным плеером (регулировать громкость, переключать треки, приостанавливать воспроизведение), а также отдавать другие часто используемые команды.

Мышь, в свою очередь, снабжена только двумя кнопками и колесом прокрутки. Применённый датчик обеспечивает разрешающую способность в 1000 DPI (точек на дюйм). Весит манипулятор приблизительно 60 граммов без источника питания.

Новинки выполнены в чёрном цвете. Приобрести комплект Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Kit можно будет по ориентировочной цене 15 долларов США .



