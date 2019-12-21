AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

В начале следующего года компания AMD должна представить новое поколение своих гибридных процессоров Renoir. И постепенно подробностей о готовящихся новинках становится всё больше. На этот раз в базе данных теста производительности 3DMark обнаружилась запись о тестировании мобильного процессора Ryzen 7 4700U.

Бенчмарк определил, что гибридный процессор Ryzen 7 4700U обладает восемью процессорными ядрами, по всей видимости с архитектурой Zen 2. Это в два раза больше, чем у актуальных гибридных процессоров AMD. При этом базовая тактовая частота новинки, согласно тесту, составила 2,0 ГГц, тогда как в турборежиме она достигала 4,2 ГГц.

Согласно тесту, процессор работал на восемь потоков, то есть без технологии SMT. Была ли данная технология отключена лишь в этом испытании, или же она вовсе не будет задействована в процессоре, пока сказать сложно. Не исключено, что AMD оставит технологию SMT для мобильных чипов H-серии.

Напомним, что актуальные мобильные гибридные процессоры AMD U-серии позиционируются в качестве процессоров для компактных ноутбуков и обладают настраиваемым TDP в пределах от 15 до 35 Вт. В свою очередь чипы H-серии, ориентированные на игровые мобильные системы, могут обладать TDP до 45 Вт. Вероятнее всего, новые процессоры Renoir будут обладать такими же параметрами.

Процессор Ryzen 7 4700U довольно значительно превосходит гибридные процессоры AMD прошлого поколения, а именно Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 3500U. Если же сравнивать с мобильными процессорами Intel десятого поколения, то по общей оценке PCMark 10 новинка уступила лишь флагманскому Core i7-10710U с шестью ядрами и двенадцатью потоками, но обошла Core i7-10510U (Comet Lake) и Core i7-1065G7 (Ice Lake).



