AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

В начале следующего года компания AMD должна представить новое поколение своих гибридных процессоров Renoir. И постепенно подробностей о готовящихся новинках становится всё больше. На этот раз в базе данных теста производительности 3DMark обнаружилась запись о тестировании мобильного процессора Ryzen 7 4700U.

Бенчмарк определил, что гибридный процессор Ryzen 7 4700U обладает восемью процессорными ядрами, по всей видимости с архитектурой Zen 2. Это в два раза больше, чем у актуальных гибридных процессоров AMD. При этом базовая тактовая частота новинки, согласно тесту, составила 2,0 ГГц, тогда как в турборежиме она достигала 4,2 ГГц.

AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

Согласно тесту, процессор работал на восемь потоков, то есть без технологии SMT. Была ли данная технология отключена лишь в этом испытании, или же она вовсе не будет задействована в процессоре, пока сказать сложно. Не исключено, что AMD оставит технологию SMT для мобильных чипов H-серии.

AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

Напомним, что актуальные мобильные гибридные процессоры AMD U-серии позиционируются в качестве процессоров для компактных ноутбуков и обладают настраиваемым TDP в пределах от 15 до 35 Вт. В свою очередь чипы H-серии, ориентированные на игровые мобильные системы, могут обладать TDP до 45 Вт. Вероятнее всего, новые процессоры Renoir будут обладать такими же параметрами.

AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

AMD Ryzen 7 4700U «засветился» в 3DMark: восемь ядер Zen 2 с частотой до 4,2 ГГц

Процессор Ryzen 7 4700U довольно значительно превосходит гибридные процессоры AMD прошлого поколения, а именно Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 3500U. Если же сравнивать с мобильными процессорами Intel десятого поколения, то по общей оценке PCMark 10 новинка уступила лишь флагманскому Core i7-10710U с шестью ядрами и двенадцатью потоками, но обошла Core i7-10510U (Comet Lake) и Core i7-1065G7 (Ice Lake).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
EVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175XEVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175X
Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторовСтали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов
EKWB предлагает раскрыть потенциал ROG Strix X299-E Gaming II с помощью нового «моноблока»EKWB предлагает раскрыть потенциал ROG Strix X299-E Gaming II с помощью нового «моноблока»
Блок рекламы


Похожие новости
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
EVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175XEVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175X
AMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUCAMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUC
Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen EmbeddedКомпактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded
AMD наступает: вся десятка самых продаваемых ЦП на Amazon — модели RyzenAMD наступает: вся десятка самых продаваемых ЦП на Amazon — модели Ryzen
AMD показала позиционирование Ryzen и Threadripper 3000 — атака на Intel во всех сегментахAMD показала позиционирование Ryzen и Threadripper 3000 — атака на Intel во всех сегментах
AIDA64 получила поддержку процессоров Ryzen 4000-й серииAIDA64 получила поддержку процессоров Ryzen 4000-й серии
Внешнее хранилище TerraMaster D8 Thunderbolt 3 рассчитано на восемь накопителейВнешнее хранилище TerraMaster D8 Thunderbolt 3 рассчитано на восемь накопителей
2-ядерный ЦП AMD Athlon Gold 3150U замечен в тесте GeekBench2-ядерный ЦП AMD Athlon Gold 3150U замечен в тесте GeekBench
AMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее 28-ядерного Xeon W-3175X в тесте PassMarkAMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее 28-ядерного Xeon W-3175X в тесте PassMark
Последние новости
Подгружаем последние новости