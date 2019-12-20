Aerocool Cylon 4F: башенный кулер с яркой подсветкой и четырьмя тепловыми трубками

Компания Aerocool представила новый универсальный охладитель для процессоров AMD и Intel : решение башенного типа получило название Cylon 4F.

Изделие имеет традиционную конструкцию. Оно состоит из радиатора, тепловых трубок и вентилятора. Общие габариты составляют 126,5 ? 76 ? 155 мм.

Радиатор выполнен из алюминия. Через него проходят четыре U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм. Они выполнены по технологии HCTT (Heat Core Touch Technology), которая предусматривает непосредственный контакт с крышкой процессора.

Скорость вращения 120-миллиметрового вентилятора регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха — 89 кубических метров в час. Уровень шума составляет от 14 до 26 дБА.

Крышка кулера и вентилятор наделены адресуемой RGB-подсветкой. Контролировать её работу можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion.

Новинка рассчитана на процессоры с TDP до 145 Вт. Говорится о совместимости с чипами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и Intel LGA 2066/2011/1156/1155/1151/1150/775.

Цена и сроки начала продаж не называются.



