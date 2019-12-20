Кулер ID-Cooling SE-234-ARGB справляется с охлаждением чипов с TDP до 200 Вт

Кулер ID-Cooling SE-234-ARGB справляется с охлаждением чипов с TDP до 200 Вт

Компания ID-Cooling анонсировала новый процессорный кулер башенного типа — решение SE-234-ARGB, подходящее для чипов AMD и Intel.

Изделие состоит из алюминиевого радиатора, который пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм. Они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, что повышает эффективность отвода тепла.

В состав кулера также входит 120-миллиметровый вентилятор толщиной 25 мм. Его скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту (±10 %). Поток воздуха достигает 96 кубических метров в час. Уровень шума варьируется от 16,2 до 31,5 дБА.

Кулер ID-Cooling SE-234-ARGB справляется с охлаждением чипов с TDP до 200 Вт

Крышка радиатора и вентилятор снабжены адресуемой RGB-подсветкой. Её работу можно контролировать через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion или ASRock Polychrome Sync.

Кулер ID-Cooling SE-234-ARGB справляется с охлаждением чипов с TDP до 200 Вт

Общие габариты новинки составляют 126 ? 88 ? 154 мм. Кулер способен справляться с охлаждением процессоров с показателем TDP до 200 Вт. Говорится о совместимости с чипами AMD AM4 и Intel LGA2066/2011/1151/1150/1155/1156.

Приобрести ID-Cooling SE-234-ARGB можно будет по ориентировочной цене 40 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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