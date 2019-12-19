Samsung будет инвестировать в завод и оборудование для выпуска панелей micro-LED

Samsung будет инвестировать в завод и оборудование для выпуска панелей micro-LED

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung Electronics намерена в первой половине следующего года вложить значительные денежные средства в строительство завода и покупку оборудования для начала производства панелей micro-LED. В сообщении говорится о том, что технологический гигант ещё не определился с размером будущих инвестиций и производственной мощностью фабрики.

Отраслевые источники говорят о том, что на данный момент Samsung проводит оценку производительности южнокорейского и зарубежного оборудования, необходимого для создания панелей micro-LED. Поэтому компания делится своими планами в данном направлении с партнёрами, намереваясь начать инвестирование в направление в первой половине 2020 года.

«Samsung Electronics проводит тестирование и оценивает качество ключевого оборудования, поскольку планирует инвестировать значительные средства в его приобретение в первой половине следующего года», — сообщил представитель одного из производителей оборудования.

«Samsung Electronics сообщила нам, что планирует вложить средства в покупку оборудования в первой половине следующего года. В настоящее время мы ждём Samsung, поскольку компания ещё не определилась с масштабом будущего производства», — сказал другой представитель производителя оборудования.

Предполагается, что окончательное решение об объёмах инвестирования и масштабах будущего производства Samsung может принять после ежегодной выставки CES 2020, которая состоится на территории США в январе. Вероятно, в рамках данной выставки компания представит спецификации панелей micro-LED, которые будут серийно выпускаться в дальнейшем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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