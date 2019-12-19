Apple Afterburner: ускоритель для комфортной работы с видео высокого разрешения на Mac Pro

Apple Afterburner: ускоритель для комфортной работы с видео высокого разрешения на Mac Pro

Недавно компания Apple начала продажи своей новой рабочей станции Mac Pro. Помимо дизайна и актуального аппаратного обеспечения, новинка отличается от своей предшественницы ещё и тем, что может комплектоваться новым ускорителем Apple Afterburner, который Apple рекомендует добавить в свою конфигурацию тем, кто работает с видео высокого разрешения.

Как известно, монтаж и редактирование видео требуют больших вычислительных мощностей. Однако даже очень мощные системы с топовыми видеокартами не всегда в состоянии воспроизвести видео 8K ProRes (RAW) без «тормозов» и пропуска кадров. И именно для того, чтобы избавиться от этих неприятных моментов, а также разгрузить CPU и GPU в процессе работы над видео, Apple и предлагает использовать карту Afterburner. Данный ускоритель позволяет плавно воспроизводить видео в разрешении даже выше 8K (7680 ? 4320 точек).

Apple Afterburner: ускоритель для комфортной работы с видео высокого разрешения на Mac Pro

Сама Apple на вопрос о том, зачем добавлять в конфигурацию и без того недешёвого Mac Pro карту Afterburner стоимостью $2000 (в РоSSии она будет стоить 162 720 рублей), отвечает следующим образом:

«Чтобы получить ещё более высокую производительность при работе с видео в самых требовательных рабочих процессах, рассмотрите возможность апгрейда Mac Pro с помощью Apple Afterburner, ускорителя PCIe, который предназначен для декодирования видео, использующего видеокодеки ProRes и ProRes RAW в Final Cut Pro X, QuickTime Player X, и поддерживает сторонние приложения. Если вы закажете Mac Pro с картой Afterburner, она будет сразу предустановлена в пятом слоте PCIe x16, обеспечивая максимум производительности».

Apple Afterburner: ускоритель для комфортной работы с видео высокого разрешения на Mac Pro

Популярный YouTube-канал Jonathan Morrison уже протестировал Mac Pro с картой Afterburner и убедился в её эффективности. Для начала было одновременно запущено воспроизведение девяти видеопотоков в разрешении 4.5K в отдельных окнах, и машина, похоже, даже не напряглась. Заметим, что система использовалась с одним ускорителем AMD Radeon Pro Vega II, а второй был отключён и извлечён из системы, чтобы проверить именно возможности ускорителя.

В следующем эксперименте четыре видеопотока в 4.5K были собраны в одном окне, что фактически является аналогом видео в разрешении 9K, то есть несколько выше стандартного 8K. Наконец, воедино было собрано 15 потоков во всё том же разрешении 4.5K, что обеспечило общее разрешение в 16K (15360 ? 8640 точек). И система опять же с лёгкостью справилась с этой задачей, даже не подумав где-либо запнуться. И что самое прекрасное — центральный и графический процессоры при этом практически не нагружается, основная масса вычислений ложится на ускоритель Apple Afterburner.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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