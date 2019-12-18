Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов

Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов

Компания LG Display время от времени рассказывает о своих планах по развитию производства панелей для мониторов. Они дают представление о том, в каком направлении будут развиваться дисплеи для ПК в следующем и последующих годах. LG Display занимает значительную долю рынка панелей типа IPS, которые до сих пор являются одними из лучших по соотношению цены и качества. Стоит отметить, что указанные даты начала производства панелей могут меняться, а до появления реальных мониторов на их основе обычно проходит ещё несколько месяцев. Так или иначе — ресурс TFT Central собрал все сведения воедино и обозначил основные моменты и тенденции.

Более узкие рамки и уменьшенная толщина

В будущем основное внимание LG будет уделять созданию панелей с ещё более тонкими рамками и более тонкими профилями экрана. Сегодня немало панелей обладают тонкими пластиковыми рамками менее 3 мм с трёх или даже четырёх сторон, но они всё же включают также чёрную внутреннюю границу, которая дополнительно отодвигает изображение от граней.

LG Display планирует выпустить первые в мире «по-настоящему безрамочные» панели с крайне малой толщиной. Эти так называемые «оксидные» панели находятся на ранней стадии разработки и, как ожидается, не поступят в массовое производство ранее второго полугодия 2020 года. Так что ожидать такие мониторы в следующем году не стоит. Первые оксидные панели с безрамочным дизайном будут иметь размер 27 дюймов, и, насколько можно судить, получат технологию IPS. Пока готовится к выпуску два варианта:

  • 27-дюймовая панель Ultra HD (3840 ? 2160) с частотой обновления 144 Гц — она поступит в производство в III квартале 2020 года и будет иметь 4-стороннюю безрамочную конструкцию, обеспечивать цветовой охват в 98 % DCI-P3 и поддержку HDR600;
  • 27-дюймовая оксидная панель с разрешением 2560 ? 1440 и частотой обновления 240 Гц — поступит в производство в IV квартале 2020 года и также будет обеспечивать цветовой охват в 98 % DCI-P3 и поддержку HDR600.
Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов

Подсветка Mini LEDдля улучшения локального затемнения изображения

LG Display сосредоточена на улучшении предлагаемых вариантов HDR. Существует широкий спектр панелей с поддержкой HDR600, запланированных или находящихся в производстве, но особый интерес представляют планы по производству большего количества модулей с подсветкой Mini LED. Это шаг вперёд по сравнению с современной подсветкой FALD, которая обеспечивает создание на 53 % более мелких зон затемнения и значительно увеличивает их количество. Такая подсветка позволит точнее контролировать вывод изображения, уменьшит ореолы и нежелательные свечения, создав более качественный эффект HDR. Производитель будет стремиться предложить пиковую яркость до 1250 кд/м2 для этих новых панелей.

Планируется создание панели IPS размером 31,5", но не раньше, чем в III квартале 2020 года. Она предложит разрешение 3840 ? 2160 и подсветку Mini LED с более чем 2000 зонами затемнения. Панель сможет обеспечить 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и сертификацию HDR1000. Других аналогичных панелей в настоящее время в списке нет — ожидается, что они появятся позже. Вероятно, это будут решения для экранов профессионального, а не игрового уровня.

Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов

Панели IPSс частотой 240 Гц

Мы уже видели, как на рынке появилась первая волна панелей типа IPS с частотой свыше 240 Гц, причём первым в мире монитором стал Acer Nitro XV273 X. Пока все мониторы IPS 240 Гц основаны на панелях IPS от AU Optronics (размером 27" и 24,5"). У LG Display ещё нет собственных панелей IPS с частотой 240 Гц в серийном производстве, но в планах следующее:

  • LG Display уже приступила к производству панелей с диагональю 27", разрешением 1920 x 1080 и частотой обновления в 240 Гц — они будут иметь показатель контрастности 1000:1, яркости 400 кд/м2 и цветовой охват sRGB;
  • из планов LG Display также известно, что компания планирует выпустить более скромный вариант такой панели: 24,5", 1080p и 240 Гц, впрочем, её производство начнётся не ранее III квартала 2020 года;
  • уже упомянутая выше новая оксидная панель получит не только частоту обновления в 240 Гц, но также будет иметь более высокое разрешение — 2560 ? 1440 (IV квартал 2020 года).

Ещё не ясно, как покажут себя панели IPS с частотой в 240 Гц от LG Display, будут ли они работать так же хорошо, как ранние предложения AUO. Судя по 144-Гц панелям IPS вроде использованной в LG 27GL850, выхода 240-Гц вариантов от LG действительно стоит ждать.

Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов

Акцент на улучшение фильтров синего света

LG Display также собирается сосредоточиться на улучшении синих световых фильтров и спектральных показателей своих панелей. Компания утверждает, что существует риск повреждения глаз в случае постоянного излучения волн синего спектра с длиной менее 445 нм — LG стремится нивелировать эту проблему. Используя оптимизированные цветовые фильтры (сохраняя при этом акцент на точности цветопередачи) и модификации светодиодных чипов, компания планирует сместить синюю длину волны с обычного диапазона 400–445 нм до 450–455 нм. Компания нацелена на то, чтобы эти улучшения появились в большинстве массовых панелей ко второму кварталу 2020 года с размерами от 21,5 до 27 дюймов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
EVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175XEVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175X
OPPO 5G CPE: роутер со встроенным модемом Snapdragon X55OPPO 5G CPE: роутер со встроенным модемом Snapdragon X55
Монитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфеткамиМонитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфетками
Меньше $200: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XTМеньше $200: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT
AMD Radeon Pro W5700X: профессиональная версия Radeon RX 5700 XT для Mac ProAMD Radeon Pro W5700X: профессиональная версия Radeon RX 5700 XT для Mac Pro
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi выпустит «умное» устройство Smart Display Speaker Pro 8Xiaomi выпустит «умное» устройство Smart Display Speaker Pro 8
Монитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфеткамиМонитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфетками
Стали известны спецификации процессора Snapdragon 865Стали известны спецификации процессора Snapdragon 865
Цены на чипы NAND растут, а на DRAM перестали падать, хотя дно, возможно, ещё не достигнутоЦены на чипы NAND растут, а на DRAM перестали падать, хотя дно, возможно, ещё не достигнуто
Трио игровых мониторов AOC G2 с диагональю от 24 до 27 дюймовТрио игровых мониторов AOC G2 с диагональю от 24 до 27 дюймов
Глава Samsung Display подтвердил намерение начать производство панелей QD-OLEDГлава Samsung Display подтвердил намерение начать производство панелей QD-OLED
LG Display нарастит производство дисплеев премиального уровняLG Display нарастит производство дисплеев премиального уровня
LG Display существенно увеличит производство OLED для больших телевизоровLG Display существенно увеличит производство OLED для больших телевизоров
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонсаСпецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Официальные планы AMD: работа над Zen 3 и Zen 4 идёт по плану, облачный Nаvi в следующем квартале, Threadripper 3 отменёнОфициальные планы AMD: работа над Zen 3 и Zen 4 идёт по плану, облачный Nаvi в следующем квартале, Threadripper 3 отменён
Последние новости
Подгружаем последние новости