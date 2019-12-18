Стали известны планы LG Display по развитию IPS-панелей для мониторов

Компания LG Display время от времени рассказывает о своих планах по развитию производства панелей для мониторов. Они дают представление о том, в каком направлении будут развиваться дисплеи для ПК в следующем и последующих годах. LG Display занимает значительную долю рынка панелей типа IPS, которые до сих пор являются одними из лучших по соотношению цены и качества. Стоит отметить, что указанные даты начала производства панелей могут меняться, а до появления реальных мониторов на их основе обычно проходит ещё несколько месяцев. Так или иначе — ресурс TFT Central собрал все сведения воедино и обозначил основные моменты и тенденции.

Более узкие рамки и уменьшенная толщина



В будущем основное внимание LG будет уделять созданию панелей с ещё более тонкими рамками и более тонкими профилями экрана. Сегодня немало панелей обладают тонкими пластиковыми рамками менее 3 мм с трёх или даже четырёх сторон, но они всё же включают также чёрную внутреннюю границу, которая дополнительно отодвигает изображение от граней.

LG Display планирует выпустить первые в мире «по-настоящему безрамочные» панели с крайне малой толщиной. Эти так называемые «оксидные» панели находятся на ранней стадии разработки и, как ожидается, не поступят в массовое производство ранее второго полугодия 2020 года. Так что ожидать такие мониторы в следующем году не стоит. Первые оксидные панели с безрамочным дизайном будут иметь размер 27 дюймов, и, насколько можно судить, получат технологию IPS. Пока готовится к выпуску два варианта:

27-дюймовая панель Ultra HD (3840 ? 2160) с частотой обновления 144 Гц — она поступит в производство в III квартале 2020 года и будет иметь 4-стороннюю безрамочную конструкцию, обеспечивать цветовой охват в 98 % DCI-P3 и поддержку HDR600;

27-дюймовая оксидная панель с разрешением 2560 ? 1440 и частотой обновления 240 Гц — поступит в производство в IV квартале 2020 года и также будет обеспечивать цветовой охват в 98 % DCI-P3 и поддержку HDR600.

Подсветка Mini LEDдля улучшения локального затемнения изображения

LG Display сосредоточена на улучшении предлагаемых вариантов HDR. Существует широкий спектр панелей с поддержкой HDR600, запланированных или находящихся в производстве, но особый интерес представляют планы по производству большего количества модулей с подсветкой Mini LED. Это шаг вперёд по сравнению с современной подсветкой FALD, которая обеспечивает создание на 53 % более мелких зон затемнения и значительно увеличивает их количество. Такая подсветка позволит точнее контролировать вывод изображения, уменьшит ореолы и нежелательные свечения, создав более качественный эффект HDR. Производитель будет стремиться предложить пиковую яркость до 1250 кд/м2 для этих новых панелей.

Планируется создание панели IPS размером 31,5", но не раньше, чем в III квартале 2020 года. Она предложит разрешение 3840 ? 2160 и подсветку Mini LED с более чем 2000 зонами затемнения. Панель сможет обеспечить 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и сертификацию HDR1000. Других аналогичных панелей в настоящее время в списке нет — ожидается, что они появятся позже. Вероятно, это будут решения для экранов профессионального, а не игрового уровня.

Панели IPSс частотой 240 Гц

Мы уже видели, как на рынке появилась первая волна панелей типа IPS с частотой свыше 240 Гц, причём первым в мире монитором стал Acer Nitro XV273 X. Пока все мониторы IPS 240 Гц основаны на панелях IPS от AU Optronics (размером 27" и 24,5"). У LG Display ещё нет собственных панелей IPS с частотой 240 Гц в серийном производстве, но в планах следующее:

LG Display уже приступила к производству панелей с диагональю 27", разрешением 1920 x 1080 и частотой обновления в 240 Гц — они будут иметь показатель контрастности 1000:1, яркости 400 кд/м2 и цветовой охват sRGB;

из планов LG Display также известно, что компания планирует выпустить более скромный вариант такой панели: 24,5", 1080p и 240 Гц, впрочем, её производство начнётся не ранее III квартала 2020 года;

уже упомянутая выше новая оксидная панель получит не только частоту обновления в 240 Гц, но также будет иметь более высокое разрешение — 2560 ? 1440 (IV квартал 2020 года).

Ещё не ясно, как покажут себя панели IPS с частотой в 240 Гц от LG Display, будут ли они работать так же хорошо, как ранние предложения AUO. Судя по 144-Гц панелям IPS вроде использованной в LG 27GL850, выхода 240-Гц вариантов от LG действительно стоит ждать.

Акцент на улучшение фильтров синего света

LG Display также собирается сосредоточиться на улучшении синих световых фильтров и спектральных показателей своих панелей. Компания утверждает, что существует риск повреждения глаз в случае постоянного излучения волн синего спектра с длиной менее 445 нм — LG стремится нивелировать эту проблему. Используя оптимизированные цветовые фильтры (сохраняя при этом акцент на точности цветопередачи) и модификации светодиодных чипов, компания планирует сместить синюю длину волны с обычного диапазона 400–445 нм до 450–455 нм. Компания нацелена на то, чтобы эти улучшения появились в большинстве массовых панелей ко второму кварталу 2020 года с размерами от 21,5 до 27 дюймов.



