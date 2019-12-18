Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+

Несмотря на то, что на рыке уже присутствуют процессоры AMD Ryzen третьего поколения (3000-й серии), некоторые модели чипов Ryzen первого поколения (1000-й серии) всё ещё пользуются достаточной популярностью. И устойчивый спрос, похоже, побудил AMD пойти на довольно странный шаг — начать продавать под видом Ryzen 5 1600 более совершенные процессоры из семейства Ryzen 2000.

Первое, что отличает новые версии Ryzen 5 1600 от «оригинальных» — комплектная система охлаждения. Прежде Ryzen 5 1600 комплектовались Wraith Stealth, тогда как новая версия комплектуется более мощным Wraith Spire. Также из внешних отличий можно обратить внимание на модельный номер: раньше он выглядел как YD1600BBAEBOX, а теперь — YD1600BBAFBOX. В первом случае отмеченные буквы указывают на степпинг B1, присущий как раз Ryzen 1000 на архитектуре Zen, тогда как во втором — на степпинг B2, что указывает на чипы Ryzen 2000 с архитектурой Zen+.

Утилита CPU-Z также подтверждает, что новые версии Ryzen 5 1600 построены на кристаллах со степпингом B2, и к тому же указывает, что данный процессор выполнен по 12-нм техпроцессу и принадлежит к семейству Pinnacle Ridge, тогда как «оригинальные» Ryzen 5 1600 производились по 14-нм нормам и принадлежали к Summit Ridge. Пользователи же новых Ryzen 5 1600 отмечают, что процессоры обладают более высоким IPC, поддерживают модули оперативной памяти с более высокой частотой, и работают с более высокой тактовой частотой сами по себе. В итоге, новинка стала практически копией Ryzen 5 2600.

На основе всего этого можно с уверенностью сказать, что компания AMD теперь под видом Ryzen 5 1600 продаёт более совершенные процессоры, принадлежащие уже к следующему поколению чипов Ryzen. Несомненно, конечный пользователь лишь выигрывает от данной стратегии AMD — он получает процессор с лучшими характеристиками за те же деньги. Отметим, что такие процессоры встречались и раньше, но лишь изредка, а теперь они стали общедоступны. Например, на Amazon купить «улучшенный» Ryzen 5 1600 можно по цене от $85.



