Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510

Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510

Компания NZXT в партнёрстве с Blizzard Entertainment выпустила корпуса H510 ограниченной серии, созданные специально для поклонников массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры World of Warcraft.

Анонсированы изделия H510 Alliance и H510 Horde на базе модели H510, подробный обзор которой недавно был опубликован на нашем сайте.

Корпуса ограниченной серии получили оформление в стиле World of Warcraft. Версия H510 Alliance выполнена в синих тонах с соответствующей символикой, модификация H510 Horde — в тёмно-красных оттенках.

Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510

Во фронтальной части новинок красуется логотип с подсветкой. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое отлично просматривается внутреннее пространство игровой системы.

Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510

Допускается установка материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, а также семи карт расширения, включая графические ускорители длиной до 381 мм. Посадочные места для накопителей выполнены по схеме 2(+1) ? 3,5" и 2(+1) ? 2,5".

Фанатам World of Warcraft посвящается: оригинальные ПК-корпуса NZXT серии H510

Возможно применение воздушной или жидкостной системы охлаждения. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм. На верхнюю панель выведены по одному порту USB 3.1 Type-C и USB 3.0 Type-A, а также аудиогнездо.

Каждый из корпусов серии World of Warcraft будет выпущен в количестве 1000 штук. Ориентировочная цена — 200 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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