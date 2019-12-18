EVGA SR-3 DARK: самая доступная материнская плата для 28-ядерного Xeon W-3175X

Компания EVGA, похоже, завершила работу над своей материнской платой SR-3 DARK, предназначенной для создания систем на 28-ядерном процессоре Xeon W-3175X. Финский оверклокер Юхани Лууми (Juhani Luumi) опубликовал первый в мире обзор данной системной платы, тем самым раскрыв новые подробности о новинке.

Компания EVGA продемонстрировала материнскую плату SR-3 DARK, а точнее её прототип, ещё в конце весны текущего года в рамках выставки Computex 2019. Теперь же производитель закончил разработку и представил финальную версию платы для топового настольного процессора Intel . Таким образом, новинка EVGA стала третьей материнской платой для Xeon W-3175X: ранее подобные решения появились в ассортименте ASUS и Gigabyte.

Сверху и снизу от процессорного разъёма LGA 3647 на материнской плате EVGA SR-3 DARK расположилось шесть слотов для модулей памяти DDR4. Заметим, что у других материнских плат под Xeon W-3175X имеется по 12 слотов. Меньшее число слотов для модулей оперативной памяти и их максимально близкое расположение к сокету позволяет добиться более высоких частот и меньших задержек при разгоне.

Подсистема питания новинки включает 18+1 фазу и четыре 8-контактных разъёма дополнительного питания. Она способна передать к процессорному разъёму до 1200 Вт энергии. Интересно, что та же ASUS ROG Dominus Extreme обладает куда большей подсистемой питания с 32 фазами, однако за счёт меньшего числа фаз материнская плата EVGA получилась куда компактнее.

Также EVGA SR-3 DARK выделяется наличием водоблока на силовых элементах подсистемы питания и чипсете Intel C621. Наличие жидкостного охлаждения как раз должно обеспечить стабильную работу системы под высокой нагрузкой и в разгоне, ведь 28-ядерный Xeon W-3175X в таких условиях явно будет потреблять отнюдь не мало энергии. Отметим также, что в отличие от большинства подобных материнских плат, нацеленных на энтузиастов, у новинки EVGA отсутствует пресловутая RGB-подсветка.

Набор слотов у новинки EVGA включает сразу шесть PCIe 3.0 x16, к которым также подключён 6-контактный разъём для обеспечения дополнительного питания при использовании большого числа плат расширения. Имеется и переключатель для деактивации каждого незадействованного слота. Для подключения устройств хранения данных у EVGA SR-3 DARK есть два слота M.2, шесть портов SATA III и два порта U.2. Отметим наличие сразу трёх сетевых контроллеров, два из которых — 10-гигабитные.

Материнская плата EVGA SR-3 DARK поступит в продажу в самое ближайшее время по цене около 1000 евро. На первый взгляд это кажется очень большой суммой, однако те же ASUS и Gigabyte предлагают платы для Xeon W-3175X по $2000. Кстати, попутно появились слухи, что Intel собирается уменьшить цену Xeon W-3175X с нынешних $3000 до $2000 или даже ниже, чтобы успешнее соперничать с 32-ядерным Ryzen Threadripper 3970X.



