AMD положила глаз на игровые блокчейн-платформы

Компания AMD присоединилась к Blockchain Game Alliance (BGA) — организации, занимающейся продвижением технологии блокчейн в игровой индустрии. В данную организацию входят в основном разработчики игр и издатели, в том числе Ubisoft и ConsenSys, а компания AMD стала первым членом организации, занимающимся аппаратным обеспечением.

В выпущенном по этом случаю пресс-релизе компания AMD заявляет, что планирует предоставить своим отраслевым партнёрам своего рода «высокопроизводительные вычислительные технологии», которые потенциально могут «изменить способы создания, публикации, покупки и игры в компьютерные игры». Глава отделения AMD занимающегося блокчейн-технологиями, Йорг Росковец (Joerg Roskowetz) заявил: «Игровые платформы на блокчейне предоставят игрокам доступ к эксклюзивному онлайн-контенту и предоставят им новые возможности, как по-настоящему владеть им». Эти платформы также предоставят издателям новые каналы для дистрибуции игр.

Также компания AMD объявила о партнёрстве с Robot Cache — игровым магазином на основе блокчейн-технологий, запущенным в июне, и с компанией Ultra — одним из основателей BGA, который собирается выпустить свою платформу для дистрибуции игр в ближайшие несколько месяцев. Компания Robot Cache будет использовать процессоры AMD EPYC в своих системах, тогда как Ultra будет использовать оборудование AMD для создания своих сетей. Отмечается, что оборудование AMD обеспечит «оптимальную производительность криптографических вычислений».

Один из гендиректоров Ultra, Николас Гилот (Nicolas Gilot) заявил, что партнёрство с AMD имеет далеко идущие планы. Отмечается, что компания AMD будет комплектовать свои видеокарты играми Ultra Games. Чтобы получить игры покупателям видеокарт AMD придётся установить блокчейн-платформу Ultra. Тем же, у кого уже есть видеокарта AMD, для установки платформы Ultra достаточно будет обновить драйверы.

Также обе компании планируют проведение совместных мероприятий и конкурсов. Ещё они будут работать над различными технологическими аспектами, такими как повышение пропускной способности блокчейн-платформы и безопасность пользовательских данных. Было отмечено, что AMD довольно глубоко интегрирует свои разработки в области игр с блокчейном, и компания заинтересована в улучшении скорости и надёжности, а также защиты личных ключей пользователей.

Напомним, что не так давно блокчейн-технологии, а именно майнинг криптовалют принёс компании AMD немало прибыли. В 2017 году благодаря «криптовалютной лихорадке» видеокарты AMD Radeon продавались очень хорошо, что обеспечило AMD значительные прибыли и рост курса акций. Конечно, со временем влияние криптовалют на продажи видеокарт снизилось, однако AMD, похоже, не утратила веру в потенциал блокчейн-технологий.



