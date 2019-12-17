AMD положила глаз на игровые блокчейн-платформы

AMD положила глаз на игровые блокчейн-платформы

Компания AMD присоединилась к Blockchain Game Alliance (BGA) — организации, занимающейся продвижением технологии блокчейн в игровой индустрии. В данную организацию входят в основном разработчики игр и издатели, в том числе Ubisoft и ConsenSys, а компания AMD стала первым членом организации, занимающимся аппаратным обеспечением.

В выпущенном по этом случаю пресс-релизе компания AMD заявляет, что планирует предоставить своим отраслевым партнёрам своего рода «высокопроизводительные вычислительные технологии», которые потенциально могут «изменить способы создания, публикации, покупки и игры в компьютерные игры». Глава отделения AMD занимающегося блокчейн-технологиями, Йорг Росковец (Joerg Roskowetz) заявил: «Игровые платформы на блокчейне предоставят игрокам доступ к эксклюзивному онлайн-контенту и предоставят им новые возможности, как по-настоящему владеть им». Эти платформы также предоставят издателям новые каналы для дистрибуции игр.

Также компания AMD объявила о партнёрстве с Robot Cache — игровым магазином на основе блокчейн-технологий, запущенным в июне, и с компанией Ultra — одним из основателей BGA, который собирается выпустить свою платформу для дистрибуции игр в ближайшие несколько месяцев. Компания Robot Cache будет использовать процессоры AMD EPYC в своих системах, тогда как Ultra будет использовать оборудование AMD для создания своих сетей. Отмечается, что оборудование AMD обеспечит «оптимальную производительность криптографических вычислений».

AMD положила глаз на игровые блокчейн-платформы

Один из гендиректоров Ultra, Николас Гилот (Nicolas Gilot) заявил, что партнёрство с AMD имеет далеко идущие планы. Отмечается, что компания AMD будет комплектовать свои видеокарты играми Ultra Games. Чтобы получить игры покупателям видеокарт AMD придётся установить блокчейн-платформу Ultra. Тем же, у кого уже есть видеокарта AMD, для установки платформы Ultra достаточно будет обновить драйверы.

Также обе компании планируют проведение совместных мероприятий и конкурсов. Ещё они будут работать над различными технологическими аспектами, такими как повышение пропускной способности блокчейн-платформы и безопасность пользовательских данных. Было отмечено, что AMD довольно глубоко интегрирует свои разработки в области игр с блокчейном, и компания заинтересована в улучшении скорости и надёжности, а также защиты личных ключей пользователей.

Напомним, что не так давно блокчейн-технологии, а именно майнинг криптовалют принёс компании AMD немало прибыли. В 2017 году благодаря «криптовалютной лихорадке» видеокарты AMD Radeon продавались очень хорошо, что обеспечило AMD значительные прибыли и рост курса акций. Конечно, со временем влияние криптовалют на продажи видеокарт снизилось, однако AMD, похоже, не утратила веру в потенциал блокчейн-технологий.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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