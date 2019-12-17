Tencent Pocket Reader II: компактная электронная книга стоимостью около $160

Tencent Pocket Reader II: компактная электронная книга стоимостью около $160

Китайская компания Tencent сегодня официально начала продавать на домашнем рынке компактную электронную книгу под названием Pocket Reader II, которая доступна в нескольких цветовых вариантах исполнения корпуса.

Новинка оснащается дисплеем Carta 2 с технологией электронных чернил и плотностью пикселей 284 PPI. Задействована 5,2-дюймовая панель, для подсветки которой используются 36 светодиодов. Экран защищает стекло 2.5D с антибликовым покрытием.

Аппаратной основой гаджета стал процессор с 4 ядрами Cortex-A53. На корпусе устройства имеются физические клавиши, используя которые можно перелистывать страницы. Благодаря поддержке сетей связи 4G пользователи смогут совершать звонки и отправлять сообщения с помощью Pocket Reader II. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 2000 мА·ч, а для её зарядки предусмотрен разъём USB Type-C.

Tencent Pocket Reader II: компактная электронная книга стоимостью около 0

Конфигурация дополняется встроенными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth. При необходимости пользователи смогут быстро включать режим полёта, блокируя передачу данных. Кроме того, для импорта книг можно использовать интерфейс USB. Поддерживается большое количество приложений для чтения, а также разные режимы обновления.

Новинка имеет габариты 145 ? 75 ? 8,5 мм и весит 130 г. Tencent Pocket Reader II доступен в чёрном, зелёном, белом и красном цветовых вариантах. Производитель оценил новинку в 1099 юаней, что приблизительно равно $158. Пока неизвестно будет ли электронная книга продаваться за пределами Китая.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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