EKWB предлагает раскрыть потенциал ROG Strix X299-E Gaming II с помощью нового «моноблока»

EKWB предлагает раскрыть потенциал ROG Strix X299-E Gaming II с помощью нового «моноблока»

Компания EK Water Blocks, пожалуй, является единственным крупным производителем компонентов систем жидкостного охлаждения, который предлагает своим клиентам не только обычные процессорные водоблоки, но также и водоблоки класса «моноблок», предназначенные для конкретных материнских плат. Очередной новинкой такого рода стала модель EK-Quantum Momentum ROG Strix X299-E Gaming II D-RGB, предназначенная, как нетрудно догадаться, для материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II.

Как и у других водоблоков серии Quantum, основание нового Momentum ROG Strix X299-E Gaming II D-RGB изготовлено из меди и покрыто слоем никеля. Как и положено водоблокам типа «моноблок», помимо центрального процессора, основание новинки будет также контактировать с силовыми элементами цепей питания материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II. Напомним, данная плата предназначена для создания HEDT-систем на процессорах Intel Core-X в корпусе LGA 2066.

EKWB предлагает раскрыть потенциал ROG Strix X299-E Gaming II с помощью нового «моноблока»

Верхняя же часть водоблока Momentum ROG Strix X299-E Gaming II D-RGB изготовлена из прозрачного акрила и имеет чёрную вставку в нижней части. Под этой вставкой расположились светодиоды RGB-подсветки, которая совместима с технологией ASUS Aura Sync. Для подключения водоблока к контуру СЖО в крышке водоблока имеется пара отверстий под фитинги с резьбой G1/4".

EKWB предлагает раскрыть потенциал ROG Strix X299-E Gaming II с помощью нового «моноблока»

Водоблок EK-Quantum Momentum ROG Strix X299-E Gaming II D-RGB можно будет заказать в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks начиная с 16 декабря по цене 140 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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