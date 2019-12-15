XFX представила Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, на удивление без заводского разгона

XFX представила Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, на удивление без заводского разгона

Компания XFX, в отличие от других партнёров компании AMD, представила всего лишь одну собственную версию Radeon RX 5500 XT. Новинка называется XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, и удивительна она тем, что, несмотря на мощную систему охлаждения, производитель решил оставить ей эталонные тактовые частоты.

Видеокарта Radeon RX 5500 XT THICC II Pro оснащена системой охлаждения с двумя довольно крупными вентиляторами, алюминиевым радиатором, медными тепловыми трубками и медным же основанием, которое контактирует не только с графическим процессором, но также и с микросхемами памяти. Также имеется тыльная металлическая пластина, которая выполнена таким образом, что плавно переходит в кожух самой системы охлаждения, придавая видеокарте более привлекательный внешний вид.

XFX представила Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, на удивление без заводского разгона

Компания XFX не раскрывает подробности об устройстве подсистемы питания, отмечая лишь наличие одного 8-контактного разъёма дополнительного питания. Набор видеовыходов у видеокарты Radeon RX 5500 XT THICC II Pro стандартный: один HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4.

XFX представила Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, на удивление без заводского разгона

Как и упоминалось выше, XFX не стала наделять новинку заводским разгоном, хотя мощная система охлаждения явно располагает к работе на повышенных частотах, но об этом уже придётся позаботиться самим пользователям. Средняя тактовая частота графического процессора в играх составляет 1717 МГц, а максимальная Boost-частота — 1845 МГц. Видеопамять GDDR6 объёмом 8 Гбайт работает также на эталонных 1750 МГц (эффективная — 14 ГГц).

XFX представила Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, на удивление без заводского разгона

Графический ускоритель XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro уже поступил в продажу в США по цене $220.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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