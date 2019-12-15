XFX представила Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, на удивление без заводского разгона

Компания XFX, в отличие от других партнёров компании AMD, представила всего лишь одну собственную версию Radeon RX 5500 XT. Новинка называется XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro, и удивительна она тем, что, несмотря на мощную систему охлаждения, производитель решил оставить ей эталонные тактовые частоты.

Видеокарта Radeon RX 5500 XT THICC II Pro оснащена системой охлаждения с двумя довольно крупными вентиляторами, алюминиевым радиатором, медными тепловыми трубками и медным же основанием, которое контактирует не только с графическим процессором, но также и с микросхемами памяти. Также имеется тыльная металлическая пластина, которая выполнена таким образом, что плавно переходит в кожух самой системы охлаждения, придавая видеокарте более привлекательный внешний вид.

Компания XFX не раскрывает подробности об устройстве подсистемы питания, отмечая лишь наличие одного 8-контактного разъёма дополнительного питания. Набор видеовыходов у видеокарты Radeon RX 5500 XT THICC II Pro стандартный: один HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4.

Как и упоминалось выше, XFX не стала наделять новинку заводским разгоном, хотя мощная система охлаждения явно располагает к работе на повышенных частотах, но об этом уже придётся позаботиться самим пользователям. Средняя тактовая частота графического процессора в играх составляет 1717 МГц, а максимальная Boost-частота — 1845 МГц. Видеопамять GDDR6 объёмом 8 Гбайт работает также на эталонных 1750 МГц (эффективная — 14 ГГц).

Графический ускоритель XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro уже поступил в продажу в США по цене $220.



