AMD ставит акцент на производительность Radeon RX 5500 XT в рекламе видеокарты

AMD ставит акцент на производительность Radeon RX 5500 XT в рекламе видеокарты

На днях AMD представила свою более массовую видеокарту с 7-нм архитектурой RDNA — Radeon RX 5500 XT. Компания называет её конкурентом серии GeForce GTX 1650 SUPER и заменой уже порядком устаревшего ускорителя Radeon RX 480 (новая карта приносит рост и одновременное снижение энергопотребления). AMD называет RX 5500 XT идеальным выбором для разрешения 1080p в высококлассных играх и именно этому посвящён первый рекламный ролик ускорителя.

Компания отмечает, что новая видеокарта обеспечивает 60 кадров/с в блокбастерах и 90 кадров/с — в киберспортивных дисциплинах. Трейлер сообщает, что при высоких настройках качества и разрешении 1080p в Gears 5 владельцы могут рассчитывать на 85 кадров/с, в Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint — 84 кадра/с, в The Outer Worlds — 62 кадра/с, в Borderlands 3 — 63 кадра/с, в World War Z — 152 кадра/с, в The Division 2 — 86 кадров/с, а в Resident Evil 2 — 92 кадра/с. Наконец, в Devil May Cry 5 при том же разрешении и максимальных настройках можно законно рассчитывать на 132 кадра/c.

Как можно заметить, с разработчиками всех перечисленных игр AMD сотрудничала и в результате они поддерживают те или иные её технологии вроде асинхронных шейдеров или иных оптимизаций. В нашем обзоре можно прочесть более обстоятельный анализ производительности AMD Radeon RX 5500 XT, касающийся и некоторых других игр. Отрадно, что сегодня с разработчиками активно взаимодействует не только «зелёный лагерь». Также в ролике сделаны акценты на поддержку PCI Express 4.0, наличие до 8 Гбайт скоростной памяти GDDR6 и ряд технологий вроде FidelityFX, Radeon Image Sharpening и Radeon Boost.

AMD ставит акцент на производительность Radeon RX 5500 XT в рекламе видеокарты

Также AMD напомнила в описании к ролику, что покупатели Radeon RX 5500 XT могут рассчитывать на новый комплект Raise the Game в партнёрских розничных сетях. В рамках этой акции можно получить бесплатно Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (включает полную версию игры и расширение Iceborne) и 3 месяца подписки на службу Microsoft Xbox Game Pass с более чем сотней игр. Наконец, AMD упомянула свежий драйвер Radeon Software Adrenalin 2020, который принёс массу новшеств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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