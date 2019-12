Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs. И, несмотря на это, официальный апгрейд подсистемы памяти для них весьма и весьма недёшев.

Базовая конфигурация рабочей станции Apple Mac Pro включает в себя 32 Гбайт DDR4-2666 ECC. Конечно, если вам этого недостаточно, то при покупке можно выбрать DDR4-2933 объёмом до 1,5 Тбайт. Последняя, к слову, стоит «всего» $25 000. Если же нехватка памяти обнаружилась после покупки, то Apple предлагает комплекты модулей общим объёмом от 16 до 256 Гбайт для самостоятельного апгрейда системы.

И как раз изучая эти комплекты для апгрейда, можно понять, какую память Apple использует в своих новых рабочих станциях. Данные модули построены на микросхемах Micron, и судя по кодовым обозначениям на них, они обладают CAS-латентностью CL22. Это самые большие задержки, встречающиеся у подобных модулей памяти. А чем выше задержки, тем дешевле модули, и наоборот. Так что здесь Apple , похоже, продаёт самую дешёвую память.

I found the CAS latency of Apple’s DDR4 ECC RAM. How? First I found their upgrade kit, looked at the part number on the memory chips, searched Micron and found the full part number, found their technical doc and found the latency, and whoop… CL22. The cheapest ECC Micron sells. pic.twitter.com/jdJML4V6IA

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) 11 декабря 2019 г.