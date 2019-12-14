Энтузиасты использовали утилиту MorePowerTool для разгона Radeon RX 5500 XT выше 2 ГГц «на воздухе»

Энтузиасты использовали утилиту MorePowerTool для разгона Radeon RX 5500 XT выше 2 ГГц «на воздухе»

Энтузиасты, принадлежащие к сообществу сайта Igor’s Lab, некоторое время назад создали инструмент MorePowerTool, позволяющий с лёгкостью разгонять некоторые видеокарты AMD. И теперь данная утилита получила поддержку Radeon RX 5500 XT, благодаря чему GPU этой видеокарты можно с лёгкостью разогнать до весьма внушительных 2,1 ГГц, причём для этого достаточно обычной системы воздушного охлаждения.

Ресурс Igor’s Lab уже протестировал данную утилиту и подтвердил её эффективность. Эталонная максимальная Boost-частота видеокарты Radeon RX 5500 XT составляет 1845 МГц, тогда как производители предлагают в основном модели с частотами до 1875 МГц. Пользователь же стандартными средствами вроде Radeon WattMan может достичь примерно 1950—1980 МГц.

Энтузиасты использовали утилиту MorePowerTool для разгона Radeon RX 5500 XT выше 2 ГГц «на воздухе»

Инструмент MorePowerTool в свою очередь позволяет с лёгкостью покорить 2 ГГц на всех видеокартах, 2,1 ГГц — на большинстве моделей, и даже 2,2 ГГц на наиболее удачных версиях с самыми качественными чипами GPU. И всё это со стандартными системами охлаждения. Конечно, уверенно опережать GeForce GTX 1660 это не позволит, но всё же может добавить FPS в играх.

Утилита MorePowerTool работает весьма просто — она перезаписывает SoftPowerPlayTables (SPPT), тем самым увеличивая мощность питания, доступную графическому процессору. Это, конечно же, увеличит энергопотребление и тепловыделение видеокарты, так что лучший разгон, очевидно, будет у видеокарт с более мощными системами охлаждения. Собственно, тут ничего нового. Заметим также, что энергопотребление увеличивается не очень сильно. Например, увеличение частоты с 1850 до 2080 МГц повысило его на 12 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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