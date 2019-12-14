ASRock также представила видеокарту Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D

Компания ASRock представила собственные версии видеокарты Radeon RX 5500 XT не только в серии Challenger, но также в серии Phantom Gaming. Новинка называется Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC и отличается она фирменным агрессивным дизайном Phantom Gaming.

Собственно, от новинок серии Challenger видеокарта Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D и отличается только дизайном кожуха системы охлаждения. Он выполнен в более агрессивном стиле и сочетает в себе фирменные цвета ASRock: чёрный, серый и красный, а также производитель наделил его небольшой вставкой с RGB-подсветкой. Сама по себе система охлаждения изменений не претерпела: она включает алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками, который обдувает пара вентиляторов.

Видеокарта Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D оснащена одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания. Набор видеовыходов у новинки стандартный — три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b. Новинка получила заводской разгон. Средняя тактовая частота графического процессора Navi 14 увеличилась с 1717 до 1737 МГц. А вот максимальная Boost-частота осталась без изменений — 1845 МГц. Видеопамять GDDR6 объёмом 8 Гбайт здесь подключается по 128-битной шине и работает с эталонной частотой 1750 МГц (эффективная — 14 ГГц).

Несмотря на то, что Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC отличается от аналогичной модели серии Challendger совсем незначительно, стоит она дороже. В США стоимость этих видеокарт составила $220 и $200 соответственно.



