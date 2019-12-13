Корпус Cirrus7 Incus A300 для безвентиляторного ПК обойдётся в 200 евро

В октябре немецкая компания Cirrus7 выпустила бесшумный компьютер Incus A300, заключённый в особый корпус-радиатор. А теперь этот корпус стал доступен в виде самостоятельного продукта под одноимённым названием.

Решение выполнено из алюминия: ребристая поверхность эффективно отводит тепло, благодаря чему отпадает необходимость в установке вентиляторов. Это означает, что уровень производимого при работе ПК шума будет равен нолю.

Допускается установка материнской платы типоразмера mini-STX от компьютера ASRock DeskMini A300. Последний выполнен на аппаратной платформе AMD; возможно применение чипов в исполнении AM4 (Raven Ridge и Bristol Ridge).

Корпус Incus A300 доступен в двух модификациях — с возможностью пассивного охлаждения процессоров AMD с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) до 35 Вт и до 65 Вт. В конструкции второй версии корпуса предусмотрены дополнительные алюминиевые рёбра для улучшения теплоотвода.

Нужно добавить, что, помимо охлаждения процессора, элементы корпуса Incus A300 также служат для отвода тепла от твердотельного накопителя формата М.2.

Цена Incus A300 составляет 200 евро для версии под чипы с TDP до 35 Вт и 238 евро для модификации под процессоры с TDP до 65 Вт.



