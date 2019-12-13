Ускорители ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D получили разгон

Компания ASRock официально представила видеокарты Radeon RX 5500 XT Challenger D, построенные на основе 7-нанометровой архитектуры RDNA.

Коротко напомним ключевые характеристики решений Radeon RX 5500 XT. Это 22 вычислительных блока, 1408 потоковых процессоров и память GDDR6 со 128-битной шиной. Базовая игровая частота составляет 1717 МГц, Boost-частота — до 1845 МГц.

ASRock анонсировала графические ускорители Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC и Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC. Они, как отражено в названии, несут на борту 8 Гбайт и 4 Гбайт памяти соответственно.

Видеокарты получили заводской разгон. Так, игровая частота увеличена до 1737 МГц против 1717 МГц у эталонных изделий.

Система охлаждения включает три медные тепловые трубки и два 90-миллиметровых вентилятора с большим сроком службы. В тыльной части установлена усиливающая металлическая пластина.

Набор интерфейсов включает три разъёма DisplayPort 1.4 и коннектор HDMI 2.0b. Габариты карт составляют 241 ? 127 ? 42 мм.



