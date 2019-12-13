Xiaomi выпустит «умное» устройство Smart Display Speaker Pro 8

В распоряжении интернет-источников оказались «живые» фотографии нового устройства Xiaomi для «умного» дома — гаджета под названием Smart Display Speaker Pro 8.

Речь идёт о гибриде смарт-динамика и сенсорного дисплея. Как можно видеть на фотографии упаковки, устройство выполнено в корпусе белого цвета.

Акустическая система встроена в основание с перфорированной поверхностью. Пользователям обещан звук высокого качества; говорится о поддержке DTS.

Над базой располагается довольно большой сенсорный дисплей. Пользователи смогут организовывать сеансы видеосвязи, просматривать мультимедийные материалы и веб-сайты.

Разумеется, новинка обеспечит возможность взаимодействия с интеллектуальным голосовым ассистентом. Таким образом, пользователи смогут запрашивать необходимую информацию и контролировать работу других приборов в «умном» доме.

Технические характеристики новинки пока не приводятся. Но можно предположить, что устройство будет оборудовано адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а роль программной платформы сыграет операционная система Android.

В продажу Xiaomi Smart Display Speaker Pro 8 поступит по ориентировочной цене 85–90 долларов США .



