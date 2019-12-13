Xiaomi выпустит «умное» устройство Smart Display Speaker Pro 8

Xiaomi выпустит «умное» устройство Smart Display Speaker Pro 8

В распоряжении интернет-источников оказались «живые» фотографии нового устройства Xiaomi для «умного» дома — гаджета под названием Smart Display Speaker Pro 8.

Речь идёт о гибриде смарт-динамика и сенсорного дисплея. Как можно видеть на фотографии упаковки, устройство выполнено в корпусе белого цвета.

Акустическая система встроена в основание с перфорированной поверхностью. Пользователям обещан звук высокого качества; говорится о поддержке DTS.

Над базой располагается довольно большой сенсорный дисплей. Пользователи смогут организовывать сеансы видеосвязи, просматривать мультимедийные материалы и веб-сайты.

Разумеется, новинка обеспечит возможность взаимодействия с интеллектуальным голосовым ассистентом. Таким образом, пользователи смогут запрашивать необходимую информацию и контролировать работу других приборов в «умном» доме.

Xiaomi выпустит «умное» устройство Smart Display Speaker Pro 8

Технические характеристики новинки пока не приводятся. Но можно предположить, что устройство будет оборудовано адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а роль программной платформы сыграет операционная система Android.

В продажу Xiaomi Smart Display Speaker Pro 8 поступит по ориентировочной цене 85–90 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и GigabyteИзображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte
Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
OPPO 5G CPE: роутер со встроенным модемом Snapdragon X55OPPO 5G CPE: роутер со встроенным модемом Snapdragon X55
Монитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфеткамиМонитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфетками
У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 годуУ TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году
Блок рекламы


Похожие новости
Монитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфеткамиМонитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфетками
Redmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик брендаRedmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик бренда
Xiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмникаXiaomi создала гибрид резервного аккумулятора и FM-радиоприёмника
«Умная» кровать Xiaomi Smart Electric Bed создаст комфорт в любых условиях«Умная» кровать Xiaomi Smart Electric Bed создаст комфорт в любых условиях
Xiaomi представила «умную» лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1SXiaomi представила «умную» лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1S
Seagate в следующем году выпустит HDD на 18 и 20 Тбайт, а в 2026 году — 50-Тбайт монстраSeagate в следующем году выпустит HDD на 18 и 20 Тбайт, а в 2026 году — 50-Тбайт монстра
Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFCXiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFC
Подробности о дизайне телевизоров Xiaomi Mi TV 5: узкая рамка и толщина менее 6 ммПодробности о дизайне телевизоров Xiaomi Mi TV 5: узкая рамка и толщина менее 6 мм
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTFGALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF
Последние новости
Подгружаем последние новости