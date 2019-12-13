Alphacool Eiswolf Aurora: необслуживаемая СЖО для видеокарт с водоблоком полного покрытия

Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения в большинстве своём создаются для центральных процессоров, однако иногда производители представляют подобные устройства и для видеокарт. Компания Alphacool и вовсе решила пойти дальше и анонсировала первую в мире необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с водоблоком полного покрытия, которая называется Eiswolf Aurora.

К сожалению, немецкий производитель на данный момент не приводит подробные технические характеристики новинки. Известно, что она будет доступна в двух модификациях: для видеокарт AMD Radeon RX и для видеокарт NVIDIA GeForce RTX. Правда, пока что не уточняется, с какими именно ускорителями новинки будут совместимы.

Основание Eiswolf Aurora выполнено из никелированной меди и сможет отводить тепло не только от графического процессора, но также от расположенных вокруг него микросхем видеопамяти и даже от силовых элементов подсистем питания. Поэтому, вероятнее всего, новинки будут ориентированы исключительно на версии видеокарт с эталонным дизайном печатной платы.

Также производитель отмечает, что системы охлаждения Eiswolf Aurora будут оснащаться новыми помпами с низким уровнем шума. Отметим, что помпа будет иметь довольно необычное расположение: они будут крепиться к боковой части водоблока, на месте терминала для подключения фитингов. К помпе гибкими шлангами будет подсоединён 240-мм радиатор. Посередине одного из шлангов имеется резьбовое соединение, позволяющее подключать к контуру дополнительные компоненты.

Необслуживаемая система жидкостного охлаждения Alphacool Eiswolf Aurora будет показана на предстоящей выставке CES 2020 в начале января, а в продажу она поступит в марте будущего года.



