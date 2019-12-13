AMD Athlon 3000G всё же построен на ядрах Zen первого поколения

AMD Athlon 3000G всё же построен на ядрах Zen первого поколения

В прошлом месяце компания AMD представила новый гибридный процессор начального уровня Athlon 3000G. Многие посчитали, что, как и прочие гибридные процессоры AMD этого года, новинка относится к семейству Pinnacle Ridge, а соответственно должна быть построена на ядрах Zen+. Но ресурс Gamers Nexus выяснил, что на самом деле это не так.

Неопределённость возникла ещё на стадии анонса: AMD во время нескольких презентаций для прессы упоминала, что Athlon 3000G якобы построен на ядрах Zen+, но в то же время на своём сайте компания настаивала, что производится процессор по 14-нм технологии. Несостыковка состоит в том, что чипам на Zen+ присущ 12-нм техпроцесс, тогда как по 14-нм технологии производятся процессоры на обычных ядрах Zen. Кстати, утилита CPU-Z также ошибочно определяла, что Athlon 3000G является 12-нм процессором.

Поэтому коллеги с ресурса Gamers Nexus решили положить конец домыслам и обратились напрямую к AMD. Представители компании подтвердили, что информация на их сайте верна — процессор Athlon 3000G производится по 14-нм техпроцессу и в нём используются ядра с архитектурой Zen первого поколения.

AMD Athlon 3000G всё же построен на ядрах Zen первого поколения

Напомним, Athlon 3000G включает два ядра Zen, и теперь мы в этом уверены, а также поддерживает технологию SMT, позволяющую ему работать на четыре потока. Тактовая частота новинки достигает 3,5 ГГц, но за счёт свободного множителя её можно увеличить вручную. Есть тут и встроенная графика Vega 3 со 192 потоковыми процессорами и частотой 1100 МГц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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