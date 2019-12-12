AMD Radeon Pro W5700X: профессиональная версия Radeon RX 5700 XT для Mac Pro

Компания AMD представила новый профессиональный графический ускоритель под названием Radeon Pro W5700X. Новинка будет доступна только в составе новых рабочих станций Apple Mac Pro. По словам производителя, новая видеокарта была создана для того, чтобы дать пользователям Mac Pro возможность с лёгкостью работать с любым визуальным контентом.

По сути, Radeon Pro W5700X является улучшенной версией недавно представленного профессионального ускорителя Radeon Pro W5700, а также несколько изменённой версией обычной Radeon RX 5700 XT. Как и последняя видеокарта, новинка построена на полной версии 7-нм графического процессора Navi 10 с 2560 потоковыми процессорами. Максимальная Boost-частота GPU составляет 1855 МГц, а пиковая производительность в операциях одинарной точности (FP32) достигает 9,5 Тфлопс.

Ещё одной важной особенностью Radeon Pro W5700X, которая выгодно отличает её от других видеокарт на графических процессорах Navi 10, является наличие 16 Гбайт видеопамяти GDDR6. У других ускорителей на базе Navi на текущий момент имеется лишь 8 Гбайт памяти. Память подключена по 256-битному интерфейсу и обладает пропускной способностью 448 Гбайт/с.

Графический ускоритель Radeon Pro W5700X оснащён четырьмя разъёмами Thunderbolt 3 и одним HDMI для подключения к дисплею. К сожалению, уровень TDP новинки не уточняется, однако вряд ли он будет меньше 205 Вт, присущих Radeon Pro W5700. Конфигурации Mac Pro с одной или двумя Radeon Pro W5700X станут доступны для заказа в ближайшее время.



