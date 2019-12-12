Монитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфетками

Монитор Apple Pro Display XDR с нанопокрытием можно протирать только специальными фирменными салфетками

Новый монитор Pro Display XDR от Apple имеет дополнительное покрытие в виде специального наноструктурного стекла (nano-texture glass), благодаря которому снижается отражающая способность, а вероятность появления бликов сводится к минимуму. Версия монитора с таким покрытием стоит на $1000 дороже, чем стандартная модель. Оказалось, что имеется разница не только в стоимости монитора с дополнительным покрытием и без него, но также и в том, каким образом пользователь может чистить свой Pro Display XDR.

По сообщениям сетевых источников, монитор Pro Display XDR с наноструктурным стеклом необходимо протирать исключительно специальной сухой салфеткой, которая входит в комплект поставки. Пользователям запрещается использовать для протирания панели воду, жидкость для очистки стекла или какие-то иные средства. Apple также предупреждает пользователей о том, что пользователи никогда не должны использовать какую-либо другую ткань для очистки стекла, и в случае потери комплектной салфетки им следует обратиться в службу поддержки Apple, чтобы заказать новую. К сожалению, пока неизвестно, сколько придётся заплатить обладателям мониторов Pro Display XDR с покрытием из наноструктурного стекла за специальную салфетку.

Ещё Apple предоставляет пользователям новых мониторов инструкцию о том, как именно следует стирать фирменную салфетку. В ней говорится о том, что ткань должна быть тщательно вымыта вручную с помощью мыла и воды, после чего её следует сушить не менее 24 часов.

Стоит сказать о том, что стандартную версию монитора Pro Display XDR можно протирать обычными салфетками из микрофибры с небольшим количеством воды. Корпус монитора можно очищать мягкой, слегка влажной безворсовой тканью.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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