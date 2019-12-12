Меньше $200: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Совсем скоро компания AMD официально представит новую видеокарту среднего уровня — Radeon RX 5500 XT. Сразу после анонса начнутся продажи новинки, и в преддверии этого события стали известные её рекомендованные цены. И сразу заметим, что цены оказались вполне доступными.

Как сообщалось ранее, видеокарта Radeon RX 5500 XT будет доступна в двух версиях, которые будут отличаться между собой объёмом видеопамяти GDDR6. Согласно ресурсу VideoCardz, младшая версия с 4 Гбайт памяти будет стоить $169, тогда как более продвинутая версия с 8 Гбайт обойдётся в $199. Отметим, что это цены, рекомендованные AMD, и многие версии от AIB-партнёров могут и будут стоить дороже.

Видеокарта Radeon RX 5500 XT должна стать прямым конкурентом NVIDIA GeForce GTX 1660, стоимость которой в США начинается с отметки $210. В РоSSии же этот ускоритель NVIDIA можно купить по цене от 13 450 рублей. Предположим, что и новинка AMD будет стоить примерно столько же или чуть-чуть дешевле. Правда, на первых порах цена может быть и ощутимо выше.

Напомним, Radeon RX 5500 XT будет построена на графическом процессоре Navi 14 в версии с 1408 потоковыми процессорами. Базовая тактовая частота данного GPU составит 1607 МГц, средняя игровая частота будет равна 1717 МГц, а максимальная частота в режиме Boost — 1845 МГц. Заметим, что у версий с разными объёмами памяти частоты и конфигурация GPU отличаться не будут.

Наконец, ресурс VideoCardz опубликовал несколько новых изображений неэталонных видеокарт Radeon RX 5500 XT. Это ускорители PowerColor, Sapphire и XFX. Интересно, что PowerColor предложит одну модель в эталонном исполнении.



