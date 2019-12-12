Меньше $200: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Меньше $200: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Совсем скоро компания AMD официально представит новую видеокарту среднего уровня — Radeon RX 5500 XT. Сразу после анонса начнутся продажи новинки, и в преддверии этого события стали известные её рекомендованные цены. И сразу заметим, что цены оказались вполне доступными.

Как сообщалось ранее, видеокарта Radeon RX 5500 XT будет доступна в двух версиях, которые будут отличаться между собой объёмом видеопамяти GDDR6. Согласно ресурсу VideoCardz, младшая версия с 4 Гбайт памяти будет стоить $169, тогда как более продвинутая версия с 8 Гбайт обойдётся в $199. Отметим, что это цены, рекомендованные AMD, и многие версии от AIB-партнёров могут и будут стоить дороже.

Меньше 0: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Видеокарта Radeon RX 5500 XT должна стать прямым конкурентом NVIDIA GeForce GTX 1660, стоимость которой в США начинается с отметки $210. В РоSSии же этот ускоритель NVIDIA можно купить по цене от 13 450 рублей. Предположим, что и новинка AMD будет стоить примерно столько же или чуть-чуть дешевле. Правда, на первых порах цена может быть и ощутимо выше.

Меньше 0: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Меньше 0: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Напомним, Radeon RX 5500 XT будет построена на графическом процессоре Navi 14 в версии с 1408 потоковыми процессорами. Базовая тактовая частота данного GPU составит 1607 МГц, средняя игровая частота будет равна 1717 МГц, а максимальная частота в режиме Boost — 1845 МГц. Заметим, что у версий с разными объёмами памяти частоты и конфигурация GPU отличаться не будут.

Меньше 0: в преддверии анонса выяснились цены Radeon RX 5500 XT

Наконец, ресурс VideoCardz опубликовал несколько новых изображений неэталонных видеокарт Radeon RX 5500 XT. Это ускорители PowerColor, Sapphire и XFX. Интересно, что PowerColor предложит одну модель в эталонном исполнении.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и GigabyteИзображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte
Выручка Intel на 20 % зависит от продукции, выпускаемой сторонними компаниямиВыручка Intel на 20 % зависит от продукции, выпускаемой сторонними компаниями
Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 годуУ TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году
Xigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системыXigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системы
Блок рекламы


Похожие новости
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming XMSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и GigabyteИзображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil с водоблоком полного покрытияPowerColor показала видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil с водоблоком полного покрытия
MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 ArmorMSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor
Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгономGigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном
AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14
Аналитики единодушны по поводу неизбежности анонса 7-нм продуктов NVIDIAАналитики единодушны по поводу неизбежности анонса 7-нм продуктов NVIDIA
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонсаХарактеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса
MSI Alpha 15: первый ноутбук компании на Ryzen и первый в мире с Radeon RX 5500MMSI Alpha 15: первый ноутбук компании на Ryzen и первый в мире с Radeon RX 5500M
Последние новости
Подгружаем последние новости