OPPO 5G CPE: роутер со встроенным модемом Snapdragon X55

Китайская компания OPPO продемонстрировала любопытное устройство под названием 5G CPE, продажи которого на коммерческом рынке планируется начать в первом квартале наступающего года.

Новинка, как отражено в названии, поддерживает мобильную связь пятого поколения. Аббревиатура CPE расшифровывается как Customer Premises Equipment — телекоммуникационное оборудование, устанавливающееся на стороне клиента.

По сути, OPPO 5G CPE — это роутер, который подключается к 5G-сети и после этого раздаёт интернет-доступ клиентам посредством Wi-Fi. Кроме того, поддерживаются технологии Bluetooth, ZigBee и Zwave.

Устройство заключено в корпус цилиндрической формы. «Сердце» роутера — модем Snapdragon X55. Этот чип поддерживает частотные диапазоны ниже 6 ГГц и спектр миллиметровых волн со скоростями скачивания до 7 Гбит/с. Обеспечивается совместимость с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами.

Слот для SIM-карты у роутера OPPO 5G CPE расположен в нижней части корпуса. Поддерживается обслуживание большого количества одновременно подключённых клиентов.

Сведений о цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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