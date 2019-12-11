Блоки питания Corsair CV Series подходят для домашнего или офисного ПК

Блоки питания Corsair CV Series подходят для домашнего или офисного ПК

Компания Corsair анонсировала блоки питания CV Series, предназначенные для применения в офисных компьютерах или недорогих домашних системах.

В семейство вошли модели CV450 и CV550 мощностью соответственно 450 Вт и 550 Вт. Они имеют сертификацию 80 PLUS Bronze. Заявленная эффективность достигает 88 %.

Для охлаждения применяется 120-миллиметровый вентилятор с низким уровнем шума. Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 100 000 часов.

Блоки питания Corsair CV Series подходят для домашнего или офисного ПК

Габариты устройств составляют 150 ? 125 ? 86 мм. Модульная система кабелей не предусмотрена. Новинки выполнены в классическом чёрном цвете.

Блоки питания Corsair CV Series подходят для домашнего или офисного ПК

На блоки питания семейства Corsair CV Series предоставляется трёхлетняя гарантия. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной стоимости на данный момент, к сожалению, нет.

Более подробно с техническими характеристиками новинок можно ознакомиться на этой странице.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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