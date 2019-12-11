Блоки питания Corsair CV Series подходят для домашнего или офисного ПК

Компания Corsair анонсировала блоки питания CV Series, предназначенные для применения в офисных компьютерах или недорогих домашних системах.

В семейство вошли модели CV450 и CV550 мощностью соответственно 450 Вт и 550 Вт. Они имеют сертификацию 80 PLUS Bronze. Заявленная эффективность достигает 88 %.

Для охлаждения применяется 120-миллиметровый вентилятор с низким уровнем шума. Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 100 000 часов.

Габариты устройств составляют 150 ? 125 ? 86 мм. Модульная система кабелей не предусмотрена. Новинки выполнены в классическом чёрном цвете.

На блоки питания семейства Corsair CV Series предоставляется трёхлетняя гарантия. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной стоимости на данный момент, к сожалению, нет.

Более подробно с техническими характеристиками новинок можно ознакомиться на этой странице.



