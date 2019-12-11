Корпус Thermaltake S500 TG предстал в «снежном» исполнении

Корпус Thermaltake S500 TG предстал в «снежном» исполнении

Компания Thermaltake анонсировала корпус S500 TG Snow Edition стандарта Mid Tower с поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

«Снежный» вариант модели S500 TG полностью выполнен в белом цвете: это касается как внешней части, так и внутренней. При этом боковая стенка из закалённого стекла получила окантовку чёрного цвета.

Корпус Thermaltake S500 TG предстал в «снежном» исполнении

В корпус можно установить восемь карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 400 мм. Места для расположения накопителей выполнены по следующей схеме: 2 ? 3,5/2,5 дюйма, 1 ? 2,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма или 1 ? 3,5 дюйма.

Корпус Thermaltake S500 TG предстал в «снежном» исполнении

Высота процессорного кулера может достигать 172 мм. Поддерживается использование воздушной или жидкостной системы охлаждения со следующим размещением вентиляторов и радиаторов:

Корпус Thermaltake S500 TG предстал в «снежном» исполнении

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0. В системе можно задействовать блок питания длиной до 220 мм.

Сроки начала продаж корпуса Thermaltake S500 TG Snow Edition и его ориентировочная цена пока не раскрываются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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