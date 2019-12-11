OnePlus тоже разрабатывает наушники-вкладыши без проводов

OnePlus тоже разрабатывает наушники-вкладыши без проводов

В Интернете появилась информация о том, что компания OnePlus проектирует свои первые полностью беспроводные наушники погружного типа.

Новинке предстоит составить конкуренцию таким изделиям, как Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. В случае выпуска комплект поставки, без сомнения, будет включать отдельные модули для левого и правого уха, а также футляр для подзарядки.

Наблюдатели полагают, что в плане дизайна OnePlus пойдёт по собственному пути. В частности, независимые модули вкладыши внешне могут походить на таковые у наушников OnePlus Bullets Wireless (на изображении), у которых погружные компоненты соединены проводом.

OnePlus тоже разрабатывает наушники-вкладыши без проводов

Говорится также о возможности выхода полностью беспроводных наушников-вкладышей OnePlus с активным шумоподавлением и без. В первом случае цена, предположительно, окажется на отметке 150–200 долларов США, во втором — 100 долларов.

Не исключено, что новинка дебютирует вместе со смартфонами следующего поколения OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, официальный анонс которых ожидается во втором квартале следующего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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