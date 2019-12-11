Анонс премиум-компакта Fujifilm X100V ожидается в феврале

Ещё весной сообщалось, что у компактного фотоаппарата премиум-класса Fujifilm X100F появится преемник в лице модели Fujifilm X100V. И вот теперь сетевые источники обнародовали новую информацию о готовящейся камере.

Модель X100F, напомним, оборудована матрицей X-Trans CMOS III APS-C (23,6 ? 15,6 мм) с 24,3 млн пикселей и объективом Fujinon с фиксированным фокусным расстоянием 23 мм (35 мм в 35-миллиметровом эквиваленте). Сзади установлен поворотный трёхдюймовым экран. Большинство кнопок и дисков настройки сосредоточены справа, позволяя изменять параметры, держа камеру в одной руке.

По имеющейся информации, модель Fujifilm X100V получит новый объектив, но его фокусное расстояние останется прежним — 23 мм. По всей видимости, будет применён датчик изображения X-Trans CMOS IV.

Вероятно, некоторые изменения коснутся конструкции корпуса и органов управления. Но конкретная информация на этот счёт пока отсутствует.

Сообщается, что официальный анонс новинки намечен на февраль наступающего года. В продажу премиум-компакт Fujifilm X100V якобы поступит по ориентировочной цене 1500 долларов США .



