Google готовит новый Chromebook на ещё не представленном Core i7-10610U

Компания Intel , похоже, представила ещё не все мобильные процессоры Comet Lake-U. В базе данных теста производительности Geekbench 5 обнаружилась запись о тестировании системы Google Hatch на ещё не вышедшем процессоре Core i7-10610U.

Данный процессор обладает четырьмя ядрами и восемью потоками. Тест определил, что его базовая частота составляет 4,9 ГГц, однако куда более вероятно, что за базовую частоту ошибочно была принята максимальная Boost-частота. Производительность оценена в 1079 и 3240 баллов для одно- и многопоточных нагрузок соответственно. К сожалению, больше подробностей о процессоре Core i7-10610U тест не раскрывает.

Однако система Google Hatch и сама по себе довольно интересна. По процессору Core i7 и наличию 16 Гбайт оперативной памяти можно сделать вывод, что это устройство верхнего ценового сегмента, вероятнее всего — новый высококлассный Chromebook от самой Google . Это подтверждает и Geekbench, который определил, что Google Hatch работает на Android, а данный тест, как известно, именно так определяет настольную Chrome OS.

Согласно неофициальным данным, компания Google сейчас работает сразу над четырьмя моделями Chromebook на базе процессоров Comet Lake-U. Также сообщается, что данные системы могут получить дисплеи с высоким разрешением и соотношением сторон 3:2, а также ряд других особенностей, выгодно отличающих их от прочих Chromebook.



