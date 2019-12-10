Redmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик бренда

Бренд Redmi (сформирован компанией Xiaomi), как и было обещано, анонсировал свой первый «умный» динамик: устройство получило название XiaoAI Speaker Play.

Новинка заключена в корпус с перфорированной фронтальной поверхностью. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — белым, голубым, салатовым и красным.

В динамике проживает интеллектуальный голосовой ассистент XiaoAI. Специальная технология распознавания речевых особенностей позволит гаджету с течением времени лучше распознавать команды пользователей.

Динамик оборудован 1,75-дюймовым излучателем мощностью 5 Вт. Утверждается, что новинка обеспечивает звук довольно высокого качества.

Поддерживается беспроводная связь Bluetooth Mesh. Благодаря этому смарт-динамик способен взаимодействовать с другими приборами в современном «умном» доме.

Среди прочего можно выделить кнопки управления на верхней панели корпуса.

Приём заказов на Redmi XiaoAI Speaker Play начнётся сегодня, а фактические продажи стартуют 12 декабря. Ориентировочная цена — 11 долларов США .



