Redmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик бренда

Redmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик бренда

Бренд Redmi (сформирован компанией Xiaomi), как и было обещано, анонсировал свой первый «умный» динамик: устройство получило название XiaoAI Speaker Play.

Новинка заключена в корпус с перфорированной фронтальной поверхностью. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — белым, голубым, салатовым и красным.

В динамике проживает интеллектуальный голосовой ассистент XiaoAI. Специальная технология распознавания речевых особенностей позволит гаджету с течением времени лучше распознавать команды пользователей.

Redmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик бренда

Динамик оборудован 1,75-дюймовым излучателем мощностью 5 Вт. Утверждается, что новинка обеспечивает звук довольно высокого качества.

Поддерживается беспроводная связь Bluetooth Mesh. Благодаря этому смарт-динамик способен взаимодействовать с другими приборами в современном «умном» доме.

Redmi XiaoAI Speaker Play: первый смарт-динамик бренда

Среди прочего можно выделить кнопки управления на верхней панели корпуса.

Приём заказов на Redmi XiaoAI Speaker Play начнётся сегодня, а фактические продажи стартуют 12 декабря. Ориентировочная цена — 11 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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