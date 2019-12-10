Дебютировал первый телевизор Nokia

Как правило, когда речь идет о Nokia, мы думаем о телефонах — это, безусловно, наиболее популярный продукт данного бренда. Впрочем, не единственный. Например, как передает Gadgets 360, индийская компания Flipkart получила разрешение на использование бренда для своего «умного» телевизора (слухи о том, что Flipkart будет продавать «умный» телевизор Nokia, уже появлялись) — и это, по словам компании, первый телевизор под брендом Nokia.

Flipkart

Телевизор оснащен 55-дюймовым 4K-экраном и двумя 24-ваттными динамиками, являющимися частью аудиосистемы JBL. Дисплей имеет соотношение сторон 16:9 и частоту обновления 60 Гц; имеется поддержка Dolby Vision и HDR10. Как указывается, устройство работает под управлением ОС Android TV, имеет четырехъядерный процессор, 2,25 гигабайта ОЗУ, оборудовано тремя HDMI-портами и двумя портами USB.

Первый телевизор под брендом Nokia должен выйти в Индии 10 декабря. Стоить новинка будет приблизительно 589 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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