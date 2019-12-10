MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

Уже через несколько дней AIB-партнёры компании AMD должны представить новые видеокарты Radeon RX 5500 XT. И силами ресурса VideoCardz изображения нескольких готовящихся новинок компании MSI стали доступны широкой общественности. Речь идёт о видеокартах серий Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming.

Видеокарта Radeon RX 5500 XT Mech оснащена системой охлаждения высотой в два слота расширения, которая включает в себя пару вентиляторов и алюминиевый радиатор с тепловыми трубками. Для дополнительного питания имеется одиночный 8-контактный разъём, чего для видеокарты с TDP в 110 Вт (эталонный) должно быть более чем достаточно. Набор видеовыходов стандартный — три DisplayPort и один HDMI. Ускоритель будет доступен в версиях с 4 и 8 Гбайт памяти.

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами. Данная видеокарта получит довольно ощутимый заводской разгон: максимальная Boost-частота вырастет со 1845 до 1905 МГц. Видеопамять GDDR6 объёмом 4 или 8 Гбайт, в зависимости от версии, будет работать на эталонных 1750 МГц.

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

Разъёмы дополнительного питания разглядеть на изображении сложно, но предположим, что у Radeon RX 5500 XT Gaming X также будет лишь одиночный 8-контактный разъём. Эта видеокарта также получит три разъёма DisplayPort и один HDMI. Стоимость новинок пока что не уточняется. Вероятно, она будет объявлена 12 декабря, после официального анонса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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