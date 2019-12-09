СМИ: Magic Leap за полгода продал лишь 6 000 очков дополненной реальности

Издание The Information сообщило, ссылаясь на бывших сотрудников Magic Leap и близких к стартапу людей, что за полгода компании, получившей большое количество инвестиций, в том числе от Google , удалось продать только приблизительно 6 000 гарнитур дополненной реальности Magic Leap One, хотя целью было реализовать 100 000 очков.

Указывается, что на данный момент компания работает над второй моделью гарнитуры — Magic Leap Two, которая получит поддержку сетей 5G, более широкий угол обзора, а также менее крупное и тяжелое аппаратное обеспечение. При этом, однако, как утверждается, развитие проекта затрудняют «фундаментальные технологические ограничения» — и более вероятно, что в скором времени Magic Leap выпустит лишь небольшое обновление текущему устройству.

Magic Leap

В то же время The Information передает, что Magic Leap в 2018 году покинули два известных члена совета директоров — главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и бывший председатель совета директоров Qualcomm Пол Якобс (Paul Jacobs); при этом в обоих случаях, по?видимому, связи с недостаточной успешностью Magic Leap нет: к примеру, Пичаи был заменен другим сотрудником Google — Дженнифер Фитцпатрик (Jennifer Fitzpatrick).

Magic Leap отметил The Information, что в его сообщении есть «неточности и утверждения, вводящие в заблуждение», однако не указал действительные данные.



