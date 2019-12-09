Новая СЖО Enermax Aquafusion получила радиатор формата 360 мм

Новая СЖО Enermax Aquafusion получила радиатор формата 360 мм

Компания Enermax представила новую систему жидкостного охлаждения Aquafusion с шифром ELC-AQF360-SQA: универсальное решение можно применять с процессорами AMD и Intel.

Изделие получило радиатор типоразмера 360 мм. Он обдувается тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, скорость вращения которых регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 135,6 кубических метра в час. Максимальный уровень шума — 32,6 дБА.

Ещё одним компонентом СЖО является водоблок, совмещённый с помпой. Он имеет особую двухкамерную конструкцию, благодаря которой помпа изолируется от тепла. Это повышает срок службы системы.

Новая СЖО Enermax Aquafusion получила радиатор формата 360 мм

Вентиляторы и водоблок располагают многоцветной подсветкой, палитра которой насчитывает 16,8 млн оттенков. Управлять её работой можно с помощью небольшого контроллера или через материнскую плату с поддержкой технологий ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Новая СЖО Enermax Aquafusion получила радиатор формата 360 мм

Новинка рассчитана на работу с процессорами Intel LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 и с чипами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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