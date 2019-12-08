Netgear NightHawk MK63: система Wi-Fi 6 для крупного дома

Компания Netgear подготовила к выпуску систему NightHawk MK63, предназначенную для развёртывания беспроводной инфраструктуры Wi-Fi в частном доме или квартире большой площади.

Новинка представляет собой решение с поддержкой ячеистой сети (mesh). Система включает основной маршрутизатор Mesh WiFi 6 Router (MR60) Main Unit и два повторителя Mesh WiFi 6 Satellites (MS60) Pod.

Как отражено в обозначении, поддерживается стандарт Wi-Fi 6, или IEEE 802.11ax. Кроме того, обеспечивается обратная совместимость со стандартами 802.11ac/n/a/g/b.

Основной роутер наделён четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 1,5 ГГц, 256 Мбайт памяти DRAM и 128 Мбайт флеш-памяти. Поддерживается работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Реализованы технологии MU-MIMO (Multi-user MIMO) и OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). За обеспечение безопасности отвечают средства WPA3.

Главный маршрутизатор снабжён гигабитными портами WAN и LAN, а повторители — только одним гигабитным разъёмом LAN. Габариты составляют 122 ? 122 ? 64 мм.

Поддерживается удалённое управление. Для этого может применяться мобильное приложение для смартфонов с операционными системами Android и iOS .

Информации об ориентировочной цене комплекта Netgear NightHawk MK63 на данный момент, к сожалению, нет.



