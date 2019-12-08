Разработка дискретной графики Intel продвигается, но флагманы на втором плане

Как выяснилось по итогам изучения аннотаций в программном обеспечении с открытым кодом, таинственные дискретные графические решения Intel DG1 будут относиться к тому же классу энергопотребления и производительности, что и встроенная графика процессоров Tiger Lake, которые должны дебютировать в конце 2020 года. Вполне возможно, что они будут унифицированы между собой.

Разработка дискретной графики Intel продвигается, но флагманы на втором плане

Источник изображения: GitHub

На квартальной отчётной конференции в конце октября глава Intel Роберт Свон (Robert Swan) обмолвился, что компания уже располагает работоспособными образцами дискретных графических решений DG1. Ответственным за информационную кампанию в этой сфере ранее считался Крис Хук (Chris Hook), который пообещал весной текущего года, что первые 10-нм графические решения Intel дискретного класса можно будет купить к концу 2020 года. Теперь Хук сменил место работы, и о прогрессе Intel в разработке ближайших к моменту анонса дискретных решений приходится узнавать из других источников.

На ресурсе GitHub один из разработчиков Intel добавил описание разных графических решений семейства Gen12. Встретить в этом перечне мобильные процессоры Tiger Lake было ожидаемо, потому как для них встроенная графика данного поколения была давно обещана. Дискретный продукт DG1 снабжается точно таким же описанием, Gen12LP, которое указывает на принадлежность к классу решений с низким уровнем энергопотребления. Логично предположить, что DG1 будет относиться к графике начального уровня, и для Intel начинать возвращение в сегмент дискретных решений было бы безопаснее именно с относительно простых изделий.

Первым в указанном списке идёт дискретное графическое решение более высокого уровня, Arctic Sound (ATS). Оно уже относится к поколению Gen12 без дополнительных символов, указывающих на низкий уровень энергопотребления. Как недавно дал понять Раджа Кодури (Raja Koduri), индийские специалисты Intel заняты разработкой достаточно крупных графических процессоров, которые найдут применение в сфере высокопроизводительных вычислений.

Разработка дискретной графики Intel продвигается, но флагманы на втором плане
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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Недавно он добавил в ходе общения с одним из подписчиков, что «царь-процессором» всё не ограничится, и на подходе некий другой продукт подобного типа. Комментарий был сделан во время поездки Кодури в Индию, что может означать ориентацию местного подразделения Intel на разработку дискретных графических процессоров нового поколения. Насколько они близки к моменту анонса, не уточняется, но 7-нм ускоритель вычислений Ponte Vecchio должен выйти в четвёртом квартале 2021 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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