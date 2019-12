Реальность рынка и дополненная реальность — за полгода продано всего 6000 гарнитур Magic Leap

Похоже, что стартап Magic Leap по выпуску гарнитуры дополненной реальности столкнулся с жёсткой реальностью рынка. Согласно публикации ресурса The Information, стартап из Кремниевой долины продал всего лишь 6000 гарнитур Magic Leap One Creator Edition стоимостью $2300 в течение первых шести месяцев с момента начала её реализации.

Этот весьма скромный показатель по любым критериям, но на самом деле всё обстоит гораздо хуже, если знаешь о планах Magic Leap. Как пишет The Information, генеральный директор компании Рони Абовиц (Rony Abovitz) говорил инвесторам о том, что компания продаст «по крайней мере» 1 млн штук Magic Leap One в первый год с момента начала реализации. Как сообщается, он был убежден, что 100 000 штук Magic Leap One будет продано наверняка. Однако реализация гарнитуры оказалась настолько низкой, что недавно компания начала предоставлять её сотрудникам бесплатно.

По данным The Information, недавно компания уволила «десятки» сотрудников из разных отделов. Компания также ввела режим экономии, включая прекращение командировок для некоторых отделов и снижение темпов найма новых сотрудников. Большую часть 2018 года Magic Leap ежемесячно расходовала в пределах от $40 до $50 млн, так что для выхода на окупаемость ей потребуется предпринять значительные усилия.

В ответ на просьбу прокомментировать статью представитель Magic Leap сообщил ресурсу The Information, что его репортаж «изобиловал неточностями и вводящими в заблуждение заявлениями и неправильно отражает операции Magic Leap, внутренние планы и общую стратегию». Действительно, о 6000 продаж стало известно благодаря лишь одному источнику. Но, сожалению, сама компания до сих не раскрывала объёмы реализации, и даже её сотрудники не оповещаются об этом.