Huawei представила Band 4 Pro с GPS, NFC, пульсоксиметром и влагозащитой на 50 метров

Huawei представила Band 4 Pro с GPS, NFC, пульсоксиметром и влагозащитой на 50 метров

В конце октября были опубликованы качественные иллюстрации грядущего фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro — ожидалось, что анонс последует в скором времени. Тем не мене он задержался до первой декады декабря.

Huawei представила Band 4 Pro на своём мероприятии в Китае. Он имеет такой же 0,95" цветной сенсорный экран AMOLED 2,5D с гнутым стеклом и кнопку «Домой», как в прошлогоднем Band 3 Pro, оснащён системой непрерывного отслеживания сердечного ритма и водонепроницаемостью до 50 метров с функцией распознавания плавания. Благодаря поддержке GPS во время занятий фитнесом можно вести запись маршрута в режиме реального времени без мобильного телефона.

Браслет имеет модуль NFC для совершения платежей, оснащён пульсоксиметрическим датчиком для оценки уровня кислорода в крови, имеет 11 спортивных режимов, ведёт мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5 в режиме реального времени, полагается на алгоритмы анализа на основе искусственного интеллекта. Другие функции включают технологию мониторинга сна TruSleep 2.0, напоминание о малой подвижности, управление воспроизведением музыки и многое другое.

Технические характеристики:

  • 0,95" цветной сенсорный дисплей AMOLED с разрешением 240 ? 120 пикселей;
  • Bluetooth 4.2 LE, совместимый с Android 4.4 или iOS 9.0 или их более новыми версиями;
  • Шагомер, мониторинг сна, отслеживание упражнений, напоминание о малой подвижности;
  • 6-осные датчики (акселерометр, гироскоп); инфракрасный датчик надевания на руку, пульсоксиметр SpO2;
  • датчик непрерывного отслеживания сердечного ритма;
  • уведомление о вызовах и сообщениях, функция отключения входящего вызова;
  • водо- и пыленепроницаемость на 50 метров или 5 атмосфер.
  • GPS, NFC;
  • 11 спортивных режимов, включая бег по беговой дорожке, езда на велосипеде в помещении, ходьба в помещении, бег на свежем воздухе, езда на велосипеде на свежем воздухе, ходьба на свежем воздухе, бассейн, плавание в открытой воде, гребной тренажер, эллиптический тренажер, бесплатные тренировки;
  • управление воспроизведением музыки;
  • размеры составляют 45 ? 19 ? 11 мм, а вес: 25 г (с ремешком);
  • аккумулятор ёмкостью 100 мА·ч рассчитан на 5 дней использования.

Huawei Band 4 Pro поставляется в чёрном, красном и розовом цветах по цене 399 юаней (около $56) и поступит в продажу в Китае с 12 декабря.

Huawei представила Band 4 Pro с GPS, NFC, пульсоксиметром и влагозащитой на 50 метров


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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