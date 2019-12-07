Western Digital является крупнейшим поставщиком жёстких дисков объёмом 14 Тбайт

Western Digital является крупнейшим поставщиком жёстких дисков объёмом 14 Тбайт

Производители жёстких дисков на фоне бума «облачных» технологий вынуждены растущую часть выручки получать от реализации продуктов большого объёма, используемых в серверных хранилищах. Здесь разворачивается основная конкуренция, делаются ставки на различные технологии повышения плотности записи. Western Digital утверждает, что ей удалось стать лидером в поставках накопителей объёмом 14 Тбайт, но следующий рубеж массовой популярности — уже 18 или даже 20 Тбайт.

Представители корпорации WDC на мероприятии Wells Fargo в начале уходящей недели пояснили, что до конца месяца начнутся поставки образцов жёстких дисков объёмом 18 Тбайт, которые будут сочетать производную форму технологии MAMR и структуру магнитных пластин с перпендикулярной ориентацией магнитных частиц (PMR). До середины следующего года самым массовым типом поставляемых в серверном сегменте рынка жёстких дисков будут накопители объёмом 14 Тбайт. Компания в этой категории занимает около 55–60 % всего рынка, по словам президента WDC по стратегии и технологиям Сивы Сиварама (Siva Sivaram). Такой доли удалось достичь за счёт лидерства по показателю плотности записи, как утверждает представитель компании.

Следующий этап увеличения ёмкости накопителей в корпоративном секторе будет сосредоточен на рубеже 18 Тбайт. Большинство клиентов, по прогнозам WDC, предпочтут сразу перейти с 14 Тбайт на 20 Тбайт. Накопители последнего типа будут использовать «черепичную» структуру магнитных пластин (SMR). Увеличение объёма жёстких дисков позволит клиентам снизить совокупную стоимость владения и удельные затраты на хранение одного терабайта данных.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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