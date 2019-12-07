Western Digital является крупнейшим поставщиком жёстких дисков объёмом 14 Тбайт

Производители жёстких дисков на фоне бума «облачных» технологий вынуждены растущую часть выручки получать от реализации продуктов большого объёма, используемых в серверных хранилищах. Здесь разворачивается основная конкуренция, делаются ставки на различные технологии повышения плотности записи. Western Digital утверждает, что ей удалось стать лидером в поставках накопителей объёмом 14 Тбайт, но следующий рубеж массовой популярности — уже 18 или даже 20 Тбайт.

Представители корпорации WDC на мероприятии Wells Fargo в начале уходящей недели пояснили, что до конца месяца начнутся поставки образцов жёстких дисков объёмом 18 Тбайт, которые будут сочетать производную форму технологии MAMR и структуру магнитных пластин с перпендикулярной ориентацией магнитных частиц (PMR). До середины следующего года самым массовым типом поставляемых в серверном сегменте рынка жёстких дисков будут накопители объёмом 14 Тбайт. Компания в этой категории занимает около 55–60 % всего рынка, по словам президента WDC по стратегии и технологиям Сивы Сиварама (Siva Sivaram). Такой доли удалось достичь за счёт лидерства по показателю плотности записи, как утверждает представитель компании.

Следующий этап увеличения ёмкости накопителей в корпоративном секторе будет сосредоточен на рубеже 18 Тбайт. Большинство клиентов, по прогнозам WDC, предпочтут сразу перейти с 14 Тбайт на 20 Тбайт. Накопители последнего типа будут использовать «черепичную» структуру магнитных пластин (SMR). Увеличение объёма жёстких дисков позволит клиентам снизить совокупную стоимость владения и удельные затраты на хранение одного терабайта данных.



