Новый лэптоп RedmiBook сможет работать в автономном режиме до 11 часов

Сетевые источники обнародовали новую порцию информации о портативном компьютере RedmiBook, официальный анонс которого состоится уже в начале следующей недели — 10 декабря.

Ноутбук будет относиться к тонким и лёгким устройствам. Он получит 13-дюймовый дисплей с узкими рамками. Разрешение панели, вероятнее всего, составит 1920 ? 1080 пикселей.

Сообщается, что аппаратной основой послужит процессор Intel Core десятого поколения. В составе графической подсистемы будет задействован дискретный ускоритель GeForce MX250.

Новинка сможет похвастаться большим временем автономной работы — до 11 часов на одной подзарядке. Система охлаждения вберёт в себя тепловые трубки диаметром 6 миллиметров.

Портативный компьютер получит как минимум 8 Гбайт оперативной памяти. За хранение данных будет отвечать твердотельный накопитель. Операционная система — Windows 10.

Сетевые источники также добавляют, что лэптоп будет предлагаться по привлекательной цене. О стоимости бренд Redmi объявит в течение нескольких дней.



