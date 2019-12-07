Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

Компания Intel продолжает делать вещи, которые от неё никто не ожидает. На этот раз компания вернула в свой ассортимент процессор шестилетней давности из рядов славного поколения Haswell. На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.

Уведомление о такой возможности было отправлено всем клиентам компании. В документе говорится, что компания Intel «полностью отменяет решение о прекращении выпуска продукта в соответствии с новым планом и делает продукт доступным в долгосрочной перспективе».

Вероятнее всего, решение возродить довольно старый процессор продиктовано высоким спросом на него или подобные ему решения. Также данное решение может быть связано с продолжающейся борьбой с дефицитом 14-нм процессоров. Процессоры Haswell, как известно, производились по уже довольно старому 22-нм техпроцессу.

Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

Напомним, что Pentium G3420 — это двухъядерный процессор без поддержки технологии Hyper-Threading, который обладает базовой тактовой частотой в 3,2 ГГц. Процессор выполнен в корпусе LGA 1150 и имеет TDP 53 Вт. В наши дни вряд ли рядовые потребители станут выбирать Pentium G3420 для своих систем, так что возвращение чипа, скорее всего, ориентировано на OEM-производителей.

Заметим, что Intel вернула процессор в свой ассортимент на ограниченный срок. Оформить заказы на Pentium G3420 клиенты компании могут до 26 мая 2020 года, а последняя партия процессоров должна быть отгружена 3 декабря 2020 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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