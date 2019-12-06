Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

На следующей неделе компания AMD должна представить и выпустить видеокарту Radeon RX 5500 XT. Ранее мы уже писали о том, что на старте продаж новинка будет доступна в различных версиях от AIB-партнёров AMD. И сейчас благодаря ресурсу VideoCardz в Сети появились изображения нескольких видеокарт Radeon RX 5500 XT.

Одной из показанных новинок является видеокарта ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D OC, которая будет доступна в версиях с 4 и 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Внешне новинка практически не отличается от Radeon RX 5700 XT Challenger D OC, за тем лишь исключением, что выполнена она на более компактной печатной плате. Система охлаждения тут ощутимо длиннее печатной платы, а в высоту она занимает два слота.

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Сообщается, что видеокарта Radeon RX 5500 XT Challenger D OC обладает небольшим заводским разгоном: средняя частота в играх увеличена с 1717 до 1737 МГц. Набор видеовыходов стандартный: три DisplayPort и один HDMI. Заметим, что помимо этой новинки, компания ASRock также подготовит новые видеокарты в серии Phantom Gaming.

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Компания Gigabyte на старте продаж предложит по меньшей мере две модели новинки: Radeon RX 5500 XT OC и RX 5500 XT Gaming OC. Первая из видеокарт оснащена системой охлаждения Windorce 2X с двумя вентиляторами, тогда как у другой имеется более крупный охладитель Windforce 3X, который оснащён тремя вентиляторами.

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Различаются также видеокарты и по заводскому разгону: игровая частота модели RX 5500 XT OC составляет 1733 МГц, тогда как у RX 5500 XT Gaming OC этот показатель равен 1737 МГц. Значительная разница, ничего не скажешь. Каждая из моделей выйдет в версиях с 4 и 8 Гбайт памяти.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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