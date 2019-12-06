Xigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системы

Компания Xigmatek анонсировала компьютерный корпус Lamiya, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня.

Новинка оснащена панелями из закалённого стекла: они установлены в боковой части и спереди. Решение полностью выполнено в чёрном цвете.

Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Внутри есть место для семи карт расширения, включая дискретные графические ускорители длиной до 330 мм.

Корпус имеет габариты 465 ? 415 ? 205 мм. Допускается применение воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае могут быть установлены до шести вентиляторов диаметром 120 мм. Во втором случае возможен монтаж радиаторов формата до 240 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 160 мм.

Пользователи смогут задействовать два накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё два устройства хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Блок питания может иметь длину до 180 мм.

Информации об ориентировочной цене корпуса Xigmatek Lamiya на данный момент, к сожалению, нет.



