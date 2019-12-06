Xigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системы

Xigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системы

Компания Xigmatek анонсировала компьютерный корпус Lamiya, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня.

Новинка оснащена панелями из закалённого стекла: они установлены в боковой части и спереди. Решение полностью выполнено в чёрном цвете.

Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Внутри есть место для семи карт расширения, включая дискретные графические ускорители длиной до 330 мм.

Xigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системы

Корпус имеет габариты 465 ? 415 ? 205 мм. Допускается применение воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае могут быть установлены до шести вентиляторов диаметром 120 мм. Во втором случае возможен монтаж радиаторов формата до 240 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 160 мм.

Пользователи смогут задействовать два накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё два устройства хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.

Xigmatek Lamiya: ПК-корпус со стеклянными панелями для игровой системы

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Блок питания может иметь длину до 180 мм.

Информации об ориентировочной цене корпуса Xigmatek Lamiya на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в ЯпонииSony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии
Одноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов СШАОдноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов США
Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen EmbeddedКомпактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded
AMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUCAMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUC
Dell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров IntelDell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров Intel
Блок рекламы


Похожие новости
ПК-корпус Xigmatek Istanbul оборудован оригинальной лицевой панельюПК-корпус Xigmatek Istanbul оборудован оригинальной лицевой панелью
Corsair i145/i164: игровой компьютер в компактном корпусеCorsair i145/i164: игровой компьютер в компактном корпусе
Razer оснастила игровой ноутбук Blade Pro 17 дисплеем с частотой 240 ГцRazer оснастила игровой ноутбук Blade Pro 17 дисплеем с частотой 240 Гц
Элегантный ПК-корпус Xigmatek Beast оборудован четырьмя RGB-вентиляторамиЭлегантный ПК-корпус Xigmatek Beast оборудован четырьмя RGB-вентиляторами
Плата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD RyzenПлата MSI MEG X570 Unify позволяет создать игровой ПК на платформе AMD Ryzen
Xigmatek Apache V: кулер радиального типа для компактных системXigmatek Apache V: кулер радиального типа для компактных систем
ПК-корпус Xigmatek Leco Plus: подсветка RGB и сменная фронтальная панельПК-корпус Xigmatek Leco Plus: подсветка RGB и сменная фронтальная панель
Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 ммКорпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм
MSI Optix MPG341CQRV: изогнутый игровой монитор формата UWQHDMSI Optix MPG341CQRV: изогнутый игровой монитор формата UWQHD
Изогнутый игровой монитор AOC CQ27G1 с поддержкой FreeSync стоит $279Изогнутый игровой монитор AOC CQ27G1 с поддержкой FreeSync стоит $279
Последние новости
Подгружаем последние новости