У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году

У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году

Тайваньская полупроводниковая кузница TSMC набрала такие темпы освоения передовых производственных норм, что выглядит неудержимой. Особенно на фоне отказа GlobalFoundries от внедрения массового 7-нм производства и огромных проблем Intel с освоением 10-нм норм. 7-нм процесс получает массу заказов, и недавно TSMC стала крупнейшей азиатской компанией среди присутствующих на бирже, оставив позади даже Samsung.

Уже во втором квартале следующего 2020 года компания TSMC развернёт массовое производство кристаллов с соблюдением 5-нм норм. В стремлении соответствовать или даже превзойти знаменитый закон Мура TSMC уже работает над освоением следующего важного для неё техпроцесса: 3-нм производства.

По словам старшего вице-президента TSMC по производственным операциям Джя-Кея Вана (JK Wang), компания планирует приступить к массовой коммерческой печати 3-нм чипов уже в начале 2022 года. Другими словами, речь идёт об освоении 3-нм норм на целый год ранее запланированного срока в 2023 году. Это особенно впечатляет, учитывая, что сегодня осваивать новые нормы полупроводникового производства каждый раз становится всё сложнее.

У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году

TSMC также сообщила, что строительство новых фабрик идёт ударными темпами. Если всё действительно пойдёт по плану, мы можем надеяться увидеть первую волну продуктов с 3-нм чипами во второй половине 2022 года. Первыми клиентами наверняка будут обычные имена вроде Apple, Huswei (HiSilicon), Qualcomm, AMD и так далее, которые, возможно, уже занимают очередь.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в ЯпонииSony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии
Одноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов СШАОдноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов США
Компактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen EmbeddedКомпактные компьютеры OnLogic оборудованы процессором AMD Ryzen Embedded
AMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUCAMD с партнёрами создали мини-ПК на базе Ryzen для конкуренции с Intel NUC
Dell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров IntelDell: в четвёртом квартале 2019 года усилился дефицит процессоров Intel
Блок рекламы


Похожие новости
Seagate в следующем году выпустит HDD на 18 и 20 Тбайт, а в 2026 году — 50-Тбайт монстраSeagate в следующем году выпустит HDD на 18 и 20 Тбайт, а в 2026 году — 50-Тбайт монстра
TSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрикиTSMC уже приступает к строительству 3-нм фабрики
Высокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 годуВысокий спрос на 7-нм и 5-нм чипы поможет росту TSMC в 2020 году
В следующем году Intel может представить и мобильную дискретную графикуВ следующем году Intel может представить и мобильную дискретную графику
Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000
AMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом годуAMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом году
Hot Chips 31: детали об Intel Nervana NNP-T или TSMC в помощьHot Chips 31: детали об Intel Nervana NNP-T или TSMC в помощь
К 2020 году Google будет использовать вторсырьё во всех своих аппаратных продуктахК 2020 году Google будет использовать вторсырьё во всех своих аппаратных продуктах
Apple выпустит MacBook с поддержкой 5G в 2020 годуApple выпустит MacBook с поддержкой 5G в 2020 году
Объём рынка устройств AR/VR к 2023 году вырастет на порядокОбъём рынка устройств AR/VR к 2023 году вырастет на порядок
Последние новости
Подгружаем последние новости