Глава Razer показал дизайн ноутбука в духе Tesla Cybertruck

Хотя с момента анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck уже прошло несколько недель, в Сети продолжаются споры по поводу его футуристического дизайна, и вполне возможно, это будет длиться до тех пор, пока глава компании Илон Маск не представит следующую модель.

Похоже, что гендиректор Razer Мин Лианг Тан (Min-Liang Tan) не на шутку заинтересовался этим электрическим пикапом. Он предложил в Твиттере главе Tesla Илону Маску (если тому нужен ноутбук) концепт портативного компьютера в духе дизайна Cybertruck. Устройство можно было бы назвать Razer Blade или CyberBlade и запускать на нём игру CyberpunkGame, когда та выйдет.

После анонса Tesla Cybertruck глава сингапурской компании выразил желание иметь такой пикап, окрашенный в фирменные цвета Razer.

Мин Лианг Тан также предложил Маску заключить партнёрство между Razer и Tesla, которое принесло бы пользу обеим компаниям.

Впрочем, главе Tesla сейчас не до этого, так как начался судебный процесс по иску британского дайвера Верна Ансворта (Vernon Unsworth), участника успешной операции по спасению детей из подводной пещеры в Таиланде. Маск сгоряча назвал его «педофилом», и оскорблённый Ансворт теперь требует с него выплаты компенсации морального ущерба в размере $75 тыс.



