Слухи: чипсеты для Rocket Lake будут практически такими же, как чипсеты для Tiger Lake

В последнее время в Сети появилось довольно много различных слухов о будущих настольных процессорах Intel Rocket Lake. На сей раз в Сети стараниями одного из пользователей Twitter появились новые неофициальные подробности касательно системной логики, с которой будут работать процессоры Rocket Lake.

Сообщается, что чипсет для платформы Rocket Lake будет практическим таким же, как и чипсет для платформы Tiger Lake. В чём именно будет их схожесть и различия — не уточняется, но формально это подтверждает недавние слухи о том, что Rocket Lake станет, по сути, 14-нм адаптацией процессоров Tiger Lake.

Вместе с тем было отмечено, что процессоры Rocket Lake смогут работать вместе с системной логикой для процессоров Comet Lake, но с некоторыми ограничениями по функциональности. Напомним, что Intel уже довольно скоро должна представить настольные Comet Lake-S вместе с новой платформой, и будет логично, если платформа просуществует больше одного поколения.

Следом источник отмечает, что Intel может помимо настольных Rocket Lake-S выпустить также настольные Tiger Lake-S. То есть обе платформы могут существовать параллельно, по крайней мере какое-то время. Но в то же самое время источник отмечает, что стратегия Intel довольно изменчива, и на данный момент нельзя с полной уверенностью сказать, какие процессоры для настольных систем Intel в итоге выпустит. Всё же на текущий момент в различных утечках упоминались лишь мобильные чипы Tiger Lake.



