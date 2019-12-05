Выручка Intel на 20 % зависит от продукции, выпускаемой сторонними компаниями

Выручка Intel на 20 % зависит от продукции, выпускаемой сторонними компаниями

Слухи о сотрудничестве Intel с Samsung в сфере контрактного производства собственной продукции породили немало кривотолков. Между тем глава Intel поясняет, что компания исторически примерно на 20 % зависела в показателях выручки от продукции, которую сама не изготавливала. Теперь, в условиях дефицита собственных производственных мощностей, этот барьер можно перешагнуть. Нужно лишь вдумчиво относиться к эффективности использования капитала при принятии соответствующих решений.

В последнее время об использовании Intel услуг контрактных производителей говорится очень много, да и представители компании поясняли, что без подобных мер справиться с дефицитом собственных процессоров не удастся. Не следует воспринимать эти слова как указание на готовность Intel доверить сторонним компаниям выпуск своих центральных процессоров. Напротив, на конференции Credit Suisse генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) пояснил, что при распределении заказов по исполнителям необходимо придерживаться принципа эффективного использования капитала. Например, если Intel вкладывала в разработку своих процессоров серьёзные средства, и технология их производства крепко завязана на собственные мощности компании, то и выпускать их имеет смысл собственными силами. Продукты менее сложные, обладающие не очень большой добавленной стоимостью, имеет смысл выпускать на предприятиях подрядчиков.

В истории Intel было достаточно примеров сотрудничества с TSMC. Эта компания выпускала для процессорного гиганта не только чипсеты и модемы, но и процессоры семейства Atom SoFIA с интегрированными модемами, с помощью которых Intel несколько лет рассчитывала покорить рынок мобильных устройств. Программируемые матрицы, ускорители систем искусственного интеллекта и нейронных сетей, компоненты марки Mobileye — все эти продукты выпускались не компанией Intel, а контрактными производителями. В общей сложности от их реализации компания могла получать в разные годы до 20 % совокупной выручки.

Роберт Свон поясняет, что нет проблем в том, чтобы преодолеть этот рубеж в 20 %. Важнее другое — во-первых, насытить рынок процессорами и устранить проблему дефицита, а во-вторых, оптимальным образом использовать материальные ресурсы при распределении заказов на выпуск продукции. Intel готова более открыто смотреть на сотрудничество с другими компаниями, располагающими собственным литографическим производством.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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